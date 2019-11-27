Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:42
Судитимуть 35-річного мешканця села Старостав Горохівського району, який жорстоко побив 55-річного чоловіка.
Так, у ніч з 29 на 30 грудня 2019 року неодноразово судимий раніше нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся на знайомого, повалив його на землю та завдав понад 20 ударів ногами по голові, - інформує прокуратура Волинської області
На щастя, потерпілий вижив. А обвинуваченого чекає лава підсудних.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Так, у ніч з 29 на 30 грудня 2019 року неодноразово судимий раніше нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся на знайомого, повалив його на землю та завдав понад 20 ударів ногами по голові, - інформує прокуратура Волинської області
На щастя, потерпілий вижив. А обвинуваченого чекає лава підсудних.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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