Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми

Судитимуть 35-річного мешканця села Старостав Горохівського району, який жорстоко побив 55-річного чоловіка.Так, у ніч з 29 на 30 грудня 2019 року неодноразово судимий раніше нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся на знайомого, повалив його на землю та завдав понад 20 ударів ногами по голові, - інформує прокуратура Волинської областіНа щастя, потерпілий вижив. А обвинуваченого чекає лава підсудних.Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.