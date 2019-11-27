вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми

Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми
Судитимуть 35-річного мешканця села Старостав Горохівського району, який жорстоко побив 55-річного чоловіка.

Так, у ніч з 29 на 30 грудня 2019 року неодноразово судимий раніше нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся на знайомого, повалив його на землю та завдав понад 20 ударів ногами по голові, - інформує прокуратура Волинської області

На щастя, потерпілий вижив. А обвинуваченого чекає лава підсудних.

Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тюрма, побиття, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:42
Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку дозволили відкрити речові ринки
Сьогодні, 15:01
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
Сьогодні, 14:52
Луцьк звернеться до уряду з вимогою пустити громадський транспорт і відкрити дитсадки
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Побив матір до смерті: волинянин відсидить в тюрмі більше 7 років Побив матір до смерті: волинянин відсидить в тюрмі більше 7 років
02 травень, 11:31
Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських
30 січень, 11:50
У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки
16 січень, 14:44
Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми
27 листопад, 2019, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:42
 0
Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
 0
У Луцьку дозволили відкрити речові ринки
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8