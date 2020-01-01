У Києві – спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: понад 80 хворих





Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, - пише



"У столиці виявлено нове вогнище захворювання. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи", - сказав він.



"Кількість жителів міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання, збільшилася ще на 56 людей, серед них 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна людина. Усього за цей час – 43 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже 2 тис. 68 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат в Києві підтвердили захворювання на COVID-19 у 81 особи.Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН. "У столиці виявлено нове вогнище захворювання. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи", - сказав він."Кількість жителів міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання, збільшилася ще на 56 людей, серед них 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна людина. Усього за цей час – 43 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже 2 тис. 68 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

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