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На Волині злодій обікрав школу. ФОТО

На Волині злодій обікрав школу. ФОТО
У Любешівському районі зі школи викрали речі.

Про інцидент поліцію повідомив директор навчального закладу, - пише ГУНП у Волинській області.

У ніч на четвер, 14 травня, невідомі пошкодили вхідні двері та викрали з приміщення спортивного залу школи пневматичну гвинтівку, дві палатки та шість м’ячів. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.

Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний 19-річний житель Любешівського району. Викрадені речі вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

На Волині злодій обікрав школу. ФОТО
На Волині злодій обікрав школу. ФОТО
На Волині злодій обікрав школу. ФОТО

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Теги: школа, крадіжка
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