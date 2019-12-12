На Волині злодій обікрав школу. ФОТО
Сьогодні, 16:24
У Любешівському районі зі школи викрали речі.
Про інцидент поліцію повідомив директор навчального закладу, - пише ГУНП у Волинській області.
У ніч на четвер, 14 травня, невідомі пошкодили вхідні двері та викрали з приміщення спортивного залу школи пневматичну гвинтівку, дві палатки та шість м’ячів. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний 19-річний житель Любешівського району. Викрадені речі вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про інцидент поліцію повідомив директор навчального закладу, - пише ГУНП у Волинській області.
У ніч на четвер, 14 травня, невідомі пошкодили вхідні двері та викрали з приміщення спортивного залу школи пневматичну гвинтівку, дві палатки та шість м’ячів. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетний 19-річний житель Любешівського району. Викрадені речі вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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