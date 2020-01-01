вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку продовжили конкурс на кращу ідею облаштування території біля замку

У Луцьку продовжили конкурс на кращу ідею облаштування території біля замку
У Луцьку продовжили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до замку.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Раніше повідомляли, що конкурс триватиме до 20-го березня. Утім, пандемія коронавірусу внесла певні корективи в плани, тому конкурс вирішили продовжити.

Подати заявки можна буде до 17:00 20 липня.

Нагадаємо, інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.

Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:

1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, конкурс, замок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знесуть дев'ять кіосків на Центральному ринку
Сьогодні, 16:30
На Волині злодій обікрав школу. ФОТО
Сьогодні, 16:24
У Луцьку продовжили конкурс на кращу ідею облаштування території біля замку
Сьогодні, 16:18
Погуляйко поділив обов’язки своїх заступників і «закріпив» за ними райони. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 16:10
У Києві – спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: понад 80 хворих
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Яким був Луцький замок без базару. РЕТРОФОТО Яким був Луцький замок без базару. РЕТРОФОТО
27 квітень, 11:10
Лучан запрошують долучитись до онлайн-конкурсу «Писанковий дивосвіт» Лучан запрошують долучитись до онлайн-конкурсу «Писанковий дивосвіт»
13 квітень, 17:23
Луцьк - у ТОП-5 впізнаваних і привабливих міст Луцьк - у ТОП-5 впізнаваних і привабливих міст
05 квітень, 14:36
У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс
06 березень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
На Старому ринку – знову неспокійно. ВІДЕО
Сьогодні, 17:12
 0
На Волині водій вантажівки за 400 гривень хотів підкупити поліцейського
Сьогодні, 16:58
 0
Оздоровлення дітей влітку: скільки таборів на Волині готові прийняти школярів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8