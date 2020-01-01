У Луцьку продовжили конкурс на кращу ідею облаштування території біля замку
Сьогодні, 16:18
У Луцьку продовжили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до замку.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Раніше повідомляли, що конкурс триватиме до 20-го березня. Утім, пандемія коронавірусу внесла певні корективи в плани, тому конкурс вирішили продовжити.
Подати заявки можна буде до 17:00 20 липня.
Нагадаємо, інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.
Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:
1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.
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Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Раніше повідомляли, що конкурс триватиме до 20-го березня. Утім, пандемія коронавірусу внесла певні корективи в плани, тому конкурс вирішили продовжити.
Подати заявки можна буде до 17:00 20 липня.
Нагадаємо, інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.
Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:
1 премія – перше місце – 75 000 гривень;
2 премія – друге місце – 50 000 гривень;
3 премія – третє місце – 25 000 гривень.
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