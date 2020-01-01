У Луцьку продовжили конкурс на кращу ідею облаштування території біля замку

У Луцьку продовжили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до замку.Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Раніше повідомляли, що конкурс триватиме до 20-го березня. Утім, пандемія коронавірусу внесла певні корективи в плани, тому конкурс вирішили продовжити.Подати заявки можна буде до 17:00 20 липня.Нагадаємо, інформацію про склад журі конкурсу та вихідні матеріали можна отримати в управлінні містобудування та архітектури за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 20 (телефон - 777-864) та на сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua.Призовий фонд конкурсу складає 200 000 гривень. Визначили 3 премії за перші 3 призові місця:1 премія – перше місце – 75 000 гривень;2 премія – друге місце – 50 000 гривень;3 премія – третє місце – 25 000 гривень.