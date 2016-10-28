У Луцьку знесуть дев'ять кіосків на Центральному ринку

У Луцьку знесуть декілька кіосків, що розташовані на вулиці Глушець.Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що у місті пропонують знести тимчасові споруди на земельних ділянках на вулиці Глушець, що розміщені впритул до Центрального ринку, що раніше були в оренді фірми «Скорпіон Сервіс».У грудні закінчився договір оренди, тож землю повернули у комунальну власність. Із того часу, за словами Сиротинської, жоден суб’єкт господарювання не звернувся, аби виготовити паспорти прив’язки на кіоски.«Суб’єкти господарювання були повідомлені про демонтаж у грудні, потім – у січні. Були наклеєні відповідні наліпки з попередженням про демонтаж, відповідні вимоги про необхідність з’явитися та надати пояснення, жоден із суб’єктів не з’явився», - повідомила посадовиця.Члени виконкому погодили демонтаж кіосків №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.