У Луцьку знесуть дев'ять кіосків на Центральному ринку
Сьогодні, 16:30
У Луцьку знесуть декілька кіосків, що розташовані на вулиці Глушець.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у місті пропонують знести тимчасові споруди на земельних ділянках на вулиці Глушець, що розміщені впритул до Центрального ринку, що раніше були в оренді фірми «Скорпіон Сервіс».
У грудні закінчився договір оренди, тож землю повернули у комунальну власність. Із того часу, за словами Сиротинської, жоден суб’єкт господарювання не звернувся, аби виготовити паспорти прив’язки на кіоски.
«Суб’єкти господарювання були повідомлені про демонтаж у грудні, потім – у січні. Були наклеєні відповідні наліпки з попередженням про демонтаж, відповідні вимоги про необхідність з’явитися та надати пояснення, жоден із суб’єктів не з’явився», - повідомила посадовиця.
Члени виконкому погодили демонтаж кіосків №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у місті пропонують знести тимчасові споруди на земельних ділянках на вулиці Глушець, що розміщені впритул до Центрального ринку, що раніше були в оренді фірми «Скорпіон Сервіс».
У грудні закінчився договір оренди, тож землю повернули у комунальну власність. Із того часу, за словами Сиротинської, жоден суб’єкт господарювання не звернувся, аби виготовити паспорти прив’язки на кіоски.
«Суб’єкти господарювання були повідомлені про демонтаж у грудні, потім – у січні. Були наклеєні відповідні наліпки з попередженням про демонтаж, відповідні вимоги про необхідність з’явитися та надати пояснення, жоден із суб’єктів не з’явився», - повідомила посадовиця.
Члени виконкому погодили демонтаж кіосків №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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