Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах

Волинський фотографопублікував світлини птахів, що живуть у кручах в Боратині.Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.На відміну від інших видів, берегові ластівки оселяються колоніями на берегах річок, схилах ярів та балок, старих піщаних або глинистих кар'єрах, де може бути до кількох тисяч нірок.Довжина нори нерідко сягає 1,5 метра. Вона закінчуються розширеннями для гнізда, яке птахи вистеляють травинками та пір'ям."Про кручиків боратинських, берегових ластівок і їхні житла на кручах, у місцях, де видно культурні шари їхніх жител, коли людьми вони були", - підписав світлини автор.