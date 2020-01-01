вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах

Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини птахів, що живуть у кручах в Боратині.

Фото він виклав на своїй сторінці у facebook.

На відміну від інших видів, берегові ластівки оселяються колоніями на берегах річок, схилах ярів та балок, старих піщаних або глинистих кар'єрах, де може бути до кількох тисяч нірок.

Довжина нори нерідко сягає 1,5 метра. Вона закінчуються розширеннями для гнізда, яке птахи вистеляють травинками та пір'ям.

"Про кручиків боратинських, берегових ластівок і їхні житла на кручах, у місцях, де видно культурні шари їхніх жител, коли людьми вони були", - підписав світлини автор.
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: птахи, Боратин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики
Сьогодні, 20:35
У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 20:08
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Сьогодні, 19:37
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області в неділю, 17 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку Волинський фотомайстер «упіймав» яскраву пташку
28 березень, 15:16
У громаді під Луцьком почали працювати поліцейські офіцери У громаді під Луцьком почали працювати поліцейські офіцери
26 березень, 08:52
Сільська рада виділить луцькій лікарні гроші на боротьбу з коронавірусом Сільська рада виділить луцькій лікарні гроші на боротьбу з коронавірусом
20 березень, 08:49
Маленьких волинян запрошують до духового оркестру Маленьких волинян запрошують до духового оркестру
05 лютий, 22:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики
Сьогодні, 20:35
 0
У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 20:08
 0
Волинський фотограф поділився світлинами спритних птахів, що живуть у кручах
Сьогодні, 19:37
 0
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області в неділю, 17 травня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8