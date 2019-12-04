На Волині водій вантажівки за 400 гривень хотів підкупити поліцейського

Рівнянин намагався за гроші підкупити поліцейського.Зазначається, що на трасі у селі Терешківці Горохівського району, патрульні поліцейські для перевірки документів на вантаж зупинили автомобіль «DAF» з причіпом, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом вантажівки перебував 41-річний житель Рівненської області.Після перевірки документів, на півпричіпі на передній і центральній осі працівники поліції виявили шини з різними типами малюнків протекторів, що є порушенням ст.121 КУпАП.За уникнення від адміністративної відповідальності водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 400 гривень.Факт надання хабара зафіксували, гроші вилучили.Слідчі повідомили 41-річному жителю Рівненської області про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.