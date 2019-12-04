На Волині водій вантажівки за 400 гривень хотів підкупити поліцейського
Сьогодні, 16:58
Рівнянин намагався за гроші підкупити поліцейського.
Зазначається, що на трасі у селі Терешківці Горохівського району, патрульні поліцейські для перевірки документів на вантаж зупинили автомобіль «DAF» з причіпом, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом вантажівки перебував 41-річний житель Рівненської області.
Після перевірки документів, на півпричіпі на передній і центральній осі працівники поліції виявили шини з різними типами малюнків протекторів, що є порушенням ст.121 КУпАП.
За уникнення від адміністративної відповідальності водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 400 гривень.
Факт надання хабара зафіксували, гроші вилучили.
Слідчі повідомили 41-річному жителю Рівненської області про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
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Зазначається, що на трасі у селі Терешківці Горохівського району, патрульні поліцейські для перевірки документів на вантаж зупинили автомобіль «DAF» з причіпом, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом вантажівки перебував 41-річний житель Рівненської області.
Після перевірки документів, на півпричіпі на передній і центральній осі працівники поліції виявили шини з різними типами малюнків протекторів, що є порушенням ст.121 КУпАП.
За уникнення від адміністративної відповідальності водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 400 гривень.
Факт надання хабара зафіксували, гроші вилучили.
Слідчі повідомили 41-річному жителю Рівненської області про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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