«Modern Expо» встановило дезінфекційні станції у трьох лікарнях Луцька

Три основні заклади охорони здоров’я Волині тепер мають мобільні станції дезінфекції «Saner». У четвер, 14 травня, компанія-розробник «Modern Expо» встановила ці дезінфекційні станції у бюджетні установи міста.Saner розробили на вимогу підвищеного соціального запиту для дезінфекції рук та предметів. Інноваційне рішення компанія «Modern Expо» створювала на хвилі тренду продуктів превентивного ритейлу, проте результат перевершив очікування. Saner є корисним у будь-яких соціально активних просторах сьогодні і лишиться таким завтра. Адже гігієна ніколи не втратить актуальності.Відтак, три такі станції вже встановлені у Волинській обласній дитячій клінічній, Волинській обласній інфекційній та Волинській обласній клінічній лікарнях.«Прекрасна річ. Ергономічна. Практична. Вона дуже нам допоможе. Статистика каже, що дезінфекція рук зменшує ризик захворіти. Тому тепер ми матимо надійний захист. Вдячні за це вашій компанії», – поділився враженнями, медичний директор Волинської обласної клінічної лікарні.Система Saner – це комплекс засобів та інструментів для безконтактної автоматичної дезінфекції рук. Для того, аби скористатися обладнанням, варто лише підійти до Saner та піднести руки до сенсора. Система зреагує на рух і відпустить дозу дезинфікуючої речовини. За необхідності можна скористатися також серветками. Зауважимо, що літровий диспенсер Saner розрахований на 2 500 доз санітайзера. Після цього запас рідини можна оперативно поповнити.Для зручного обслуговування установка Saner має два джерела живлення на вибір: від мережі 220 V або ж від змінних елементів живлення. Мобільності станції додає платформа на коліщатках, за допомогою якої обладнання можна транспортувати без особливих зусиль.Вцілому, Saner доцільно використовувати не лише у медичних закладах. Станція дезінфекції стане вірним помічником у різних просторах соціальних взаємодій: чи це супермаркет, чи розважальний центр.