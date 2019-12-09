У Шацьку через ремонт дороги на декілька днів обмежать рух транспорту





Про це



Так, з 18 по 23 травня 2020 року перекриють рух автотранспорту по вулиці Шковороди (від центру Шацька в напрямку села Світязь) для проведення робіт по влаштуванню верхнього асфальтнобетонного покриття дороги.



За інформацією ТзОВ "Вельт Капітал", на виконання договору № 70/19 від 22 листопада 2019 року по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове до М-07 км. 0+000 – 0+600 Шацького району Волинської області» проводитимуться роботи по влаштуванню верхнього а/б покриття по вулиці Шковороди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Шацьк через ремонт дороги перекриють рух транспорту на одній із вулиць на декілька днів.Про це повідомляє пресслужба Шацької райдержадміністрації.Так, з 18 по 23 травня 2020 року перекриють рух автотранспорту по вулиці Шковороди (від центру Шацька в напрямку села Світязь) для проведення робіт по влаштуванню верхнього асфальтнобетонного покриття дороги.За інформацією ТзОВ "Вельт Капітал", на виконання договору № 70/19 від 22 листопада 2019 року по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове до М-07 км. 0+000 – 0+600 Шацького району Волинської області» проводитимуться роботи по влаштуванню верхнього а/б покриття по вулиці Шковороди.

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