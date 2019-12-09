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У Шацьку через ремонт дороги на декілька днів обмежать рух транспорту

У Шацьку через ремонт дороги на декілька днів обмежать рух транспорту
В селищі Шацьк через ремонт дороги перекриють рух транспорту на одній із вулиць на декілька днів.

Про це повідомляє пресслужба Шацької райдержадміністрації.

Так, з 18 по 23 травня 2020 року перекриють рух автотранспорту по вулиці Шковороди (від центру Шацька в напрямку села Світязь) для проведення робіт по влаштуванню верхнього асфальтнобетонного покриття дороги.

За інформацією ТзОВ "Вельт Капітал", на виконання договору № 70/19 від 22 листопада 2019 року по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О031600 Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове до М-07 км. 0+000 – 0+600 Шацького району Волинської області» проводитимуться роботи по влаштуванню верхнього а/б покриття по вулиці Шковороди.



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Теги: Шацьк, перекриття дороги, ремонт
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