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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 травня
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.

У Луцьку завтра, 16 травня, очікують також мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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