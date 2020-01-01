Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.
У Луцьку завтра, 16 травня, очікують також мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.
У Луцьку завтра, 16 травня, очікують також мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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