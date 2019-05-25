«Карантин – це рана на тілі економіки», – луцький бізнесмен. ВІДЕО

Засновник Громадянського руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської радипоказав, як живе розважальний центр «Промінь» під час карантину та поділився думками про те, як бізнесу вижити після пандемії.Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».Покровський зазначив, що РЦ «Промінь» (Андрій Покровський є співвласником РЦ «Промінь», - ред.) на сьогодні – майже порожній. Там працює лише охорона та служба клінінгу, яка відповідає за чистоту великого приміщення.«Мені болить серце за людей, які тут починали свою трудову діяльність, за підприємців, які орендують площі, та за осіб, які, можливо, взяли кредити, а зараз все «стоїть». Як бізнесмен, я ставлю перед собою завдання розробити програму виходу з карантину, програму стабілізації та розгортування діяльності. Таку «машину», як «Промінь», за один день не розкачаєш», – сказав він.Разом із цим депутат озвучив своє бачення того, як потрібно виводити місто та країну з карантину. На його думку, для відродження малого та середнього бізнесу, необхідно на деякий час усунути всі негативні зовнішній фактори, тобто, будь-які перевірки.Також політик вважає, що малий та вразливий бізнес потрібно звільнити від оподаткування на певний час.«Більше того, я думаю, що окремим категоріям держава могла б компенсувати комунальні послуги та оренду», – зауважив Покровський.«Економіка – це живе тіло. Коли ми маємо рану на тілі людини, ми ж не лікуємо її спортивними змаганнями. Ми залишаємо її у спокої. Так само і карантин – це рана на тілі нашої економіки і потрібно зробити все, щоб вона загоїлася», – додав він.