На Волині депутат проголосував за виділення йому трьох земельних ділянок





Про це інформує



Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі ділянок загальною площею 0,58 га. й вартістю 123 тис. грн.

Згодом суд притягнув депутата до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, визнавши його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) й призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.



Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».



Суд пристав на позицію прокуратури, відтак депутат поверне незаконно отримані земельні ділянки громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старовижівський районний суд задоволив позов Ковельської місцевої прокуратури про визнання незаконними та скасування рішень Кримненської сільської ради Старовижівського району щодо відведення у власність депутату сільради трьох земельних ділянок.Про це інформує пресслужба прокуратури області Обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі ділянок загальною площею 0,58 га. й вартістю 123 тис. грн.Згодом суд притягнув депутата до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, визнавши його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) й призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконні рішення сільської ради, ухваленні у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».Суд пристав на позицію прокуратури, відтак депутат поверне незаконно отримані земельні ділянки громаді.

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