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Через карантин комунальне підприємство на Волині опинилось у критичному фінансовому стані

Через карантин комунальне підприємство на Волині опинилось у критичному фінансовому стані
В умовах карантину частина клієнтів Горохівського ВУЖКГ припинила оплату послуг водопостачання.

Про це пише Район.Бізнес.

Внаслідок цього підприємство опинилося на межі повноцінного функціонування. Тож горохівчан просять сплатити борги. Про це повідомляє у Facebook Сергій Кінах, начальник Горохівського ВУЖКГ.

За його словами, комунальники з 20 травня будуть позапланово перевіряти лічильники та несанкціоновані врізки у водопровід та каналізацію. Далі – допис Сергія Кінаха:

«Попри складні фінансові умови підприємство ВУЖКГ забезпечувало надання послуг водопостачання та водовідведення у повному обсязі. Більше 30 працівників підприємства виконують свої обов’язки, здійснювався ремонт аварійних мереж, вода в оселі споживачів подавалася цілодобово. Однак проблеми зі своєчасною оплатою послуг лише посилюється, призвівши до критичного фінансового стану підприємства.

Левова частка приросту заборгованості підприємству «ВУЖКГ» припала на два місяці карантину. Усі фінанси, які сплачують споживачі, йдуть безпосередньо на витрати підприємства, а про будь-які прибутки не йдеться взагалі. Тому зростання заборгованості ставить під питання повноцінну діяльність комунального закладу.

З 20 травня працівниками комунальної служби буде проводитись позапланова перевірка лічильників, несанкціонованих врізок водопроводу та каналізації.

Адміністрація ВУЖКГ просить споживачів звернутись в комунальну службу для звірки та на рахунок заборгованості за комунальні послуги!» – йдеться у повідомленні.

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Теги: Горохівське ВУЖКГ, вода, борг, карантин
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