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У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Близько 20:30 15-го травня у Нововолинську на перехресті вулиць Дружби на Святого Володимира трапилася ДТП.

Про це інформує БУГ.

На регульованому світлофором перехресті зіткнулися ВАЗ 2115 та Volkswagen Passat.

Як повідомляють очевидці, потерпілих внаслідок аварії немає.

Деталі згодом.

У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, світлофор, аварія
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