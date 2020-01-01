У Нововолинську зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це інформує



На регульованому світлофором перехресті зіткнулися ВАЗ 2115 та Volkswagen Passat.



Як повідомляють очевидці, потерпілих внаслідок аварії немає.



Деталі згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 20:30 15-го травня у Нововолинську на перехресті вулиць Дружби на Святого Володимира трапилася ДТП.Про це інформує БУГ На регульованому світлофором перехресті зіткнулися ВАЗ 2115 та Volkswagen Passat.Як повідомляють очевидці, потерпілих внаслідок аварії немає.Деталі згодом.

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