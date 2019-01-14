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Ображав матір: волинянина судили за домашнє насилля

Ображав матір: волинянина судили за домашнє насилля
Житель Володимира-Волинського сплатить 340 гривень штрафу за образу матері, шарпанину та погрози фізичною розправою.

Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського суду від 8-го травня, пише БУГ.

5-го квітня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання вчинив насильство у сім’ї відносно своєї матері, а саме ображав її нецензурною лайкою, шарпав за одяг, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди її психічному здоров’ю, йдеться в постанові.

В суді чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.

Також копією постанови Володимир-Волинського міського суду від 28-го листопада 2019-го року стверджується, що чоловіка визнано винним у вчиненні такого ж адміністративного правопорушення (передбаченого ч.1 ст.173-2 КУпАП) та накладено адміністративне стягнення у усного зауваження.

“Суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, який вже притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення”, – йдеться в постанові.

Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.

Також правопорушник заплатить 420,40 гривень судового збору.

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Теги: суд, матір, домашнє насилля
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