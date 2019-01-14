Ображав матір: волинянина судили за домашнє насилля





Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського суду від 8-го травня, пише



5-го квітня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання вчинив насильство у сім’ї відносно своєї матері, а саме ображав її нецензурною лайкою, шарпав за одяг, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди її психічному здоров’ю, йдеться в постанові.



В суді чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.



Також копією постанови Володимир-Волинського міського суду від 28-го листопада 2019-го року стверджується, що чоловіка визнано винним у вчиненні такого ж адміністративного правопорушення (передбаченого ч.1 ст.173-2 КУпАП) та накладено адміністративне стягнення у усного зауваження.



“Суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, який вже притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення”, – йдеться в постанові.



Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.



Також правопорушник заплатить 420,40 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Володимира-Волинського сплатить 340 гривень штрафу за образу матері, шарпанину та погрози фізичною розправою.Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського суду від 8-го травня, пише БУГ 5-го квітня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання вчинив насильство у сім’ї відносно своєї матері, а саме ображав її нецензурною лайкою, шарпав за одяг, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди її психічному здоров’ю, йдеться в постанові.В суді чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.Також копією постанови Володимир-Волинського міського суду від 28-го листопада 2019-го року стверджується, що чоловіка визнано винним у вчиненні такого ж адміністративного правопорушення (передбаченого ч.1 ст.173-2 КУпАП) та накладено адміністративне стягнення у усного зауваження.“Суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, який вже притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення”, – йдеться в постанові.Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.2 ст.173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.Також правопорушник заплатить 420,40 гривень судового збору.

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