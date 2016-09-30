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На Донеччині жінка підірвалася на російській міні, їй відірвало стопу

На Донеччині жінка підірвалася на російській міні, їй відірвало стопу
Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил під час спостереження за позиціями противника поблизу окупованого Докучаївська помітили цивільну особу з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася повзком наблизитись до опорного пункту.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Українські воїни евакуювали жінку до безпечного місця, де медичний персонал підрозділу надав потерпілій невідкладну допомогу. Після цього захисники терміново доправили поранену громадянку до центральної районної лікарні міста Волноваха. Наразі стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.

Характер отриманого поранення – мінно-вибухова травма лівої ноги, травматична ампутація стопи, – вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно протипіхотній міні ПМН-2.

Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни “ПМН-2” та “ПОМ-2” під міжнародним наглядом. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України.

Зображення - ілюстративне

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Теги: вибух, міна, стопа, Донеччина
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