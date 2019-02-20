Волиняни просять сформувати укрупнений район із центром у Маневичах. ПЕТИЦІЯ





Автор звернення Аліна Базарнова аргументує, чому саме селище Маневичі потрібно зробити адмінцентром району.



"Із 2014 року, після прийняття Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Законів України «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та змін до Бюджетного і Податкового кодексів, в Україні розпочато процес децентралізації влади з дотриманням принципів положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартів суспільних відносин у цій сфері.



Ще у 2015 році експертами було розроблено модель повітового устрою в Україні, якою передбачалося на Волині чотири укрупнених райони із центрами: м. Луцьк, м. Ковель, м. Володимир-Волинський та селище Маневичі.



Цілком логічно нинішні Камінь-Каширський, Любешівський та Маневицький райони об’єднати в один округ, адже Поліські райони Волинської області мають певну специфіку, займають значну територію області.



Чимало проблем для цих громад є типовими, зокрема, вони всі відносяться до території, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Чисельність жителів такого укрупненого району становитиме понад 150 тис. жителів, а площа сягатиме 5,462 тис км2.



Адміністративним центром такого об’єднаного округу має стати селище Маневичі, адже одним із основних критеріїв визначення центру новоствореного району являється наявність державних міжрайонних структур для здійснення нагляду і контролю за місцевою владою.



Для прикладу, в Маневичах ефективно функціонують Маневицька місцева прокуратура (обслуговує 5 районів, площа адмінприміщення – 260,2 м2), Маневицький окружний суд (2 райони, площа адмінприміщення – 594,4 м2 ), Маневицька окружна виборча комісія (4 райони), Маневицьке обєднання управління водного господарства (3 райони, площа адмінприміщення – 248 м2), Маневицька ДЕД ДП "Волиньоблавтодор" (територія 4 районів), Маневицький міжрайонний відділ ДУ "ВОЛЦМОЗУ" (2 райони, площа адмінприміщення – 1116 м2), Державна установа Маневицька ВК-42, центр батальйону територіальної оборони при Маневицькому РВК.



Також в Маневичах в достатній кількості наявні адміністративні приміщення державної власності інших структурних підрозділів державної влади: районний відділ поліції ГУ НП у Волинській області та районний сектор УДМС України у Волинській області (площа – 1800 м2), районне управління ГУ Держпродспоживслужби України та Державна ветлікарня (площа – 1200 м2), управління соціального захисту населення Маневицької РДА (площа – 1271 м2), Маневицька ДПІ ГУ ДПС у Волинській області (площа – 380 м2), Маневицький РВ УДСНС у Волинській області (площа – 1200 м2), Маневицький відділ обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України у Волинській області (площа – 388,4 м2), Маневицька районна філія Волинського ОЦЗ (площа – 262 м2), Маневицький районний військовий комісаріат (площа – 557 м2), управління фінансів Маневицької РДА(площа – 156,3 м2), адмінприміщення колишнього райвідділу СБУ, де розміщені районні підрозділи Міністерства юстиції України (площа – 130 м2), двоповерхове адмінприміщення колишнього райвідділу статистики (площа – 227 м2).



Крім того, у приміщеннях комунальної власності розміщені відділ у Маневицькому районі ГУ Держгеокадастру у Волинській області, управління ДКСУ у Маневицькому районі, державна нотаріальна контора, працівники ГУ Державної екологічної інспекції у Волинській області, Управління ДАБІ у Волинській області, ГУ Держпраці у Волинській області, відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Маневицької РДА (ЦНАП), який надає послуги для жителів не тільки Маневицького, а й Камінь-Каширського та Любешівського районів.



В Маневичах також розміщено Центр обслуговування клієнтів ТОВ "Волиньелектрозбут", який обслуговує споживачів електроенергії Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів.



Важливим є те, що Маневичі розміщені на перетині двох доріг державного і міжнародного значення Київ – Варшава та Луцьк – Брест, а також мають пасажирську і вантажну залізничні станції, що сприяє простому сполученню із обласним центром – м. Луцьк та столицею України – м. Київ.





Через таке географічне розташування налагоджено комфортне транспортне сполучення із Маневичами переважної більшості населених пунктів Маневицького, Любешівського районів та частини Камінь-Каширського району.



Слід зазначити, що офіційні цифри свідчать про депресивність та невисокий рівень економічного і людського потенціалу міста Камінь-Каширський та району в цілому. Для прикладу, середньоблікова чисельність штатних працівників становила у 2019 році 5100 осіб у Маневицькому районі, 4300 працівників у Камінь-Каширському районі та 2100 працівників у Любешівському районі. Власні доходи місцевих бюджетів у 2019 році Маневицького району склали 115,7 млн. гривень, Камінь-Каширського району – 96,6 млн. гривень, Любешівського району – 62,9 млн. гривень. Капітальні інвестиції у 2019 році у Маневицькому районі склали 123,1 млн. гривень, у Камінь-Каширському районі – 83,1 млн. гривень, у Любешівському районі – 62,5 млн. гривень.



У смт Маневичі розташована потужна центральна районна лікарня, яка в рамках медичної реформи підписала договір із Національною службою здоров’я України по 9 пакетах медичних гарантій, а Камінь-Каширська ЦРЛ, до прикладу, лише по 4 пакетах.



Також переконливо наголошуємо на важливості недопущення розподілу територію існуючого Маневицького району між різними майбутніми округами.



По-перше, більша частина населених пунктів району (включаючи проектну Красновільську ОТГ) є постраждалими від Чорнобильської катастрофи та потребують єдиного підходу щодо вирішення питань пільгового харчування школярів, виплат пільг та компенсацій, пенсійного забезпечення тощо.



По-друге, Маневицький район – єдиний в області, що входить до 30-кілометрової зони спостереження Рівненської АЕС та потребує єдиного підходу до вирішення питань цивільного захисту, оповіщення та евакуації населення у випадку надзвичайної ситуації.



По-третє, рішенням Міністерства освіти та науки України об’єднано в одну юридичну особу Маневицький професійний ліцей та Колківське вище професійне училище. В разі розділення Маневицького району цей освітній заклад буде розташований на території двох різних округів.



По-четверте, при Маневицькій районній раді функціонує трудовий архів, який високоякісно обслуговує жителів всього району, тоді як його поділ створить додаткові незручності для людей.

Варто врахувати інтереси жителів Маневицького, Любешівського, Ратнівського районів та відповідних органів місцевого самоврядування щодо майбутнього адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волині.



Маневицька районна рада рішеннями від 26 вересня 2019 року № 44/37 та від 19.03.2020 року № 51/3 прийняла Звернення до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, народних депутатів України Констанкевич І.М., Івахіва С.П., Гузя І.В., Палиці І.П., Рубльова В.В., Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради, в яких просила не ділити район в силу економічних, інфраструктурних і багатьох інших факторів та, з огляду на наявну інфраструктуру, єдність питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильськоїх катастрофи та географічне положення та запропонувала утворити район у складі Маневицького, Камінь-Каширського, Любешівського районів із центром в смт Маневичі, що цілком відповідає рекомендаціям щодо реформування Міністерства розвитку громад та територій України.

Ратнівська районна рада Волинської області 23 серпня 2019 року рішенням № 34/2 прийняла Звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, народного депутата України Степана Івахіва, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Волинської обласної ради Ірини Вахович, Волинської обласної державної адміністрації щодо підтримки проекту адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волинської області, який передбачає приєднання громад Ратнівського району до об’єднання з центром у м. Ковель.



Рішенням Любешівської селищної ради від 26 листопада 2019 року №2-33/5 (Любешівська об’єднана територіальна громада займає 80 відсотків Любешівського району, рішення додається) депутати селищної ради, зважаючи на специфіку поліських районів, типовість проблем, зокрема і те, що Любешівський, Маневицький, Камінь-Каширський райони віднесені до території, яка постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС, запропонували на основі трьох районів утворити район із центром у селищі Маневичі.



Рішенням Волинської обласної ради від 12 березня 2020 року № 29/49 підтримано Звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, народного депутата України Констанкевич І. М., голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М. та голови Волинської обласної ради Вахович І. М. щодо створення в північно-східній частині Волинської області повіту чи округу в складі Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів із центром у селищі Маневичі населення якого складатиме понад 150 тисяч жителів.



Зважаючи на викладене вище, вимагаємо при розробці та прийнятті законодавчих актів щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волинської області враховувати рішення депутатів Волинської обласної, Маневицької, Ратнівської районних та Любешівської селищної рад та рекомендувати Волинській обласній адміністрації подати пропозицію до Міністерства розвитку громад та територій України щодо формування на території Волинської області четвертої адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня у складі Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів із центром у селищі Маневичі.



У випадку категоричної відмови створення четвертого району у Волинській області із центром у селищі Маневичі просимо врахувати пропозицію зберегти територіальну цілісність Маневицького району та включити його у існуючих межах до складу майбутнього Луцького округу".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колективне звернення громадян щодо формування укрупненого району в півночно-східній частині Волинської області на базі теперішніх Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів з центром у селищі Маневичі оприлюднили на сайті петицій Волинської обласної ради.Автор зверненняаргументує, чому саме селище Маневичі потрібно зробити адмінцентром району."Із 2014 року, після прийняття Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Законів України «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та змін до Бюджетного і Податкового кодексів, в Україні розпочато процес децентралізації влади з дотриманням принципів положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартів суспільних відносин у цій сфері.Ще у 2015 році експертами було розроблено модель повітового устрою в Україні, якою передбачалося на Волині чотири укрупнених райони із центрами: м. Луцьк, м. Ковель, м. Володимир-Волинський та селище Маневичі.Цілком логічно нинішні Камінь-Каширський, Любешівський та Маневицький райони об’єднати в один округ, адже Поліські райони Волинської області мають певну специфіку, займають значну територію області.Чимало проблем для цих громад є типовими, зокрема, вони всі відносяться до території, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Чисельність жителів такого укрупненого району становитиме понад 150 тис. жителів, а площа сягатиме 5,462 тис км2.Адміністративним центром такого об’єднаного округу має стати селище Маневичі, адже одним із основних критеріїв визначення центру новоствореного району являється наявність державних міжрайонних структур для здійснення нагляду і контролю за місцевою владою.Для прикладу, в Маневичах ефективно функціонують Маневицька місцева прокуратура (обслуговує 5 районів, площа адмінприміщення – 260,2 м2), Маневицький окружний суд (2 райони, площа адмінприміщення – 594,4 м2 ), Маневицька окружна виборча комісія (4 райони), Маневицьке обєднання управління водного господарства (3 райони, площа адмінприміщення – 248 м2), Маневицька ДЕД ДП "Волиньоблавтодор" (територія 4 районів), Маневицький міжрайонний відділ ДУ "ВОЛЦМОЗУ" (2 райони, площа адмінприміщення – 1116 м2), Державна установа Маневицька ВК-42, центр батальйону територіальної оборони при Маневицькому РВК.Також в Маневичах в достатній кількості наявні адміністративні приміщення державної власності інших структурних підрозділів державної влади: районний відділ поліції ГУ НП у Волинській області та районний сектор УДМС України у Волинській області (площа – 1800 м2), районне управління ГУ Держпродспоживслужби України та Державна ветлікарня (площа – 1200 м2), управління соціального захисту населення Маневицької РДА (площа – 1271 м2), Маневицька ДПІ ГУ ДПС у Волинській області (площа – 380 м2), Маневицький РВ УДСНС у Волинській області (площа – 1200 м2), Маневицький відділ обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України у Волинській області (площа – 388,4 м2), Маневицька районна філія Волинського ОЦЗ (площа – 262 м2), Маневицький районний військовий комісаріат (площа – 557 м2), управління фінансів Маневицької РДА(площа – 156,3 м2), адмінприміщення колишнього райвідділу СБУ, де розміщені районні підрозділи Міністерства юстиції України (площа – 130 м2), двоповерхове адмінприміщення колишнього райвідділу статистики (площа – 227 м2).Крім того, у приміщеннях комунальної власності розміщені відділ у Маневицькому районі ГУ Держгеокадастру у Волинській області, управління ДКСУ у Маневицькому районі, державна нотаріальна контора, працівники ГУ Державної екологічної інспекції у Волинській області, Управління ДАБІ у Волинській області, ГУ Держпраці у Волинській області, відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Маневицької РДА (ЦНАП), який надає послуги для жителів не тільки Маневицького, а й Камінь-Каширського та Любешівського районів.В Маневичах також розміщено Центр обслуговування клієнтів ТОВ "Волиньелектрозбут", який обслуговує споживачів електроенергії Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів.Важливим є те, що Маневичі розміщені на перетині двох доріг державного і міжнародного значення Київ – Варшава та Луцьк – Брест, а також мають пасажирську і вантажну залізничні станції, що сприяє простому сполученню із обласним центром – м. Луцьк та столицею України – м. Київ.Через таке географічне розташування налагоджено комфортне транспортне сполучення із Маневичами переважної більшості населених пунктів Маневицького, Любешівського районів та частини Камінь-Каширського району.Слід зазначити, що офіційні цифри свідчать про депресивність та невисокий рівень економічного і людського потенціалу міста Камінь-Каширський та району в цілому. Для прикладу, середньоблікова чисельність штатних працівників становила у 2019 році 5100 осіб у Маневицькому районі, 4300 працівників у Камінь-Каширському районі та 2100 працівників у Любешівському районі. Власні доходи місцевих бюджетів у 2019 році Маневицького району склали 115,7 млн. гривень, Камінь-Каширського району – 96,6 млн. гривень, Любешівського району – 62,9 млн. гривень. Капітальні інвестиції у 2019 році у Маневицькому районі склали 123,1 млн. гривень, у Камінь-Каширському районі – 83,1 млн. гривень, у Любешівському районі – 62,5 млн. гривень.У смт Маневичі розташована потужна центральна районна лікарня, яка в рамках медичної реформи підписала договір із Національною службою здоров’я України по 9 пакетах медичних гарантій, а Камінь-Каширська ЦРЛ, до прикладу, лише по 4 пакетах.Також переконливо наголошуємо на важливості недопущення розподілу територію існуючого Маневицького району між різними майбутніми округами.По-перше, більша частина населених пунктів району (включаючи проектну Красновільську ОТГ) є постраждалими від Чорнобильської катастрофи та потребують єдиного підходу щодо вирішення питань пільгового харчування школярів, виплат пільг та компенсацій, пенсійного забезпечення тощо.По-друге, Маневицький район – єдиний в області, що входить до 30-кілометрової зони спостереження Рівненської АЕС та потребує єдиного підходу до вирішення питань цивільного захисту, оповіщення та евакуації населення у випадку надзвичайної ситуації.По-третє, рішенням Міністерства освіти та науки України об’єднано в одну юридичну особу Маневицький професійний ліцей та Колківське вище професійне училище. В разі розділення Маневицького району цей освітній заклад буде розташований на території двох різних округів.По-четверте, при Маневицькій районній раді функціонує трудовий архів, який високоякісно обслуговує жителів всього району, тоді як його поділ створить додаткові незручності для людей.Варто врахувати інтереси жителів Маневицького, Любешівського, Ратнівського районів та відповідних органів місцевого самоврядування щодо майбутнього адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волині.Маневицька районна рада рішеннями від 26 вересня 2019 року № 44/37 та від 19.03.2020 року № 51/3 прийняла Звернення до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, народних депутатів України Констанкевич І.М., Івахіва С.П., Гузя І.В., Палиці І.П., Рубльова В.В., Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради, в яких просила не ділити район в силу економічних, інфраструктурних і багатьох інших факторів та, з огляду на наявну інфраструктуру, єдність питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильськоїх катастрофи та географічне положення та запропонувала утворити район у складі Маневицького, Камінь-Каширського, Любешівського районів із центром в смт Маневичі, що цілком відповідає рекомендаціям щодо реформування Міністерства розвитку громад та територій України.Ратнівська районна рада Волинської області 23 серпня 2019 року рішенням № 34/2 прийняла Звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, народного депутата України Степана Івахіва, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Волинської обласної ради Ірини Вахович, Волинської обласної державної адміністрації щодо підтримки проекту адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волинської області, який передбачає приєднання громад Ратнівського району до об’єднання з центром у м. Ковель.Рішенням Любешівської селищної ради від 26 листопада 2019 року №2-33/5 (Любешівська об’єднана територіальна громада займає 80 відсотків Любешівського району, рішення додається) депутати селищної ради, зважаючи на специфіку поліських районів, типовість проблем, зокрема і те, що Любешівський, Маневицький, Камінь-Каширський райони віднесені до території, яка постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС, запропонували на основі трьох районів утворити район із центром у селищі Маневичі.Рішенням Волинської обласної ради від 12 березня 2020 року № 29/49 підтримано Звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, народного депутата України Констанкевич І. М., голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М. та голови Волинської обласної ради Вахович І. М. щодо створення в північно-східній частині Волинської області повіту чи округу в складі Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів із центром у селищі Маневичі населення якого складатиме понад 150 тисяч жителів.Зважаючи на викладене вище, вимагаємо при розробці та прийнятті законодавчих актів щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волинської області враховувати рішення депутатів Волинської обласної, Маневицької, Ратнівської районних та Любешівської селищної рад та рекомендувати Волинській обласній адміністрації подати пропозицію до Міністерства розвитку громад та територій України щодо формування на території Волинської області четвертої адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня у складі Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів із центром у селищі Маневичі.У випадку категоричної відмови створення четвертого району у Волинській області із центром у селищі Маневичі просимо врахувати пропозицію зберегти територіальну цілісність Маневицького району та включити його у існуючих межах до складу майбутнього Луцького округу".

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