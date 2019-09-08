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Красу волинського озера показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Красу волинського озера показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.

Відеоролик опублікував в ютюбі Володимир Хмелюк, пише ІА "Конкурент".

Озеро розташоване в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур. Площа пам'ятки – 44 га. Створена вона в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».

Глибина озера – до 8 метрів (за іншими даними – місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Береги піщані, порослі сосновим лісом, у якому також зростають дуб звичайний віком понад 120 років та береза бородавчаста віком понад 50 років.


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Теги: озеро Святе, краєвиди
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