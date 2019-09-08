Красу волинського озера показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відеоролик опублікував в Володимир Хмелюк, пише



Озеро розташоване в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур. Площа пам'ятки – 44 га. Створена вона в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».



Глибина озера – до 8 метрів (за іншими даними – місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Береги піщані, порослі сосновим лісом, у якому також зростають дуб звичайний віком понад 120 років та береза бородавчаста віком понад 50 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.Відеоролик опублікував в ютюбі , пише ІА "Конкурент" Озеро розташоване в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур. Площа пам'ятки – 44 га. Створена вона в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».Глибина озера – до 8 метрів (за іншими даними – місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Береги піщані, порослі сосновим лісом, у якому також зростають дуб звичайний віком понад 120 років та береза бородавчаста віком понад 50 років.

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