Красу волинського озера показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 03:30
Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.
Відеоролик опублікував в ютюбі Володимир Хмелюк, пише ІА "Конкурент".
Озеро розташоване в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур. Площа пам'ятки – 44 га. Створена вона в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».
Глибина озера – до 8 метрів (за іншими даними – місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Береги піщані, порослі сосновим лісом, у якому також зростають дуб звичайний віком понад 120 років та береза бородавчаста віком понад 50 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відеоролик опублікував в ютюбі Володимир Хмелюк, пише ІА "Конкурент".
Озеро розташоване в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур. Площа пам'ятки – 44 га. Створена вона в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».
Глибина озера – до 8 метрів (за іншими даними – місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Береги піщані, порослі сосновим лісом, у якому також зростають дуб звичайний віком понад 120 років та береза бородавчаста віком понад 50 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Красу волинського озера показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 03:30
Зеленський звільнив голову РДА на Волині
Сьогодні, 02:19
У місті на Волині – нічна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00