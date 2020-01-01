Зіткнулися два автомобілі: опублікували відео аварії у Нововолинську.





Про це інформує



За інформацією від очевидців ДТП, обоє водіїв їхали від Пожежної площі і на перехресті біля міської бані зіткнулись. Водій ВАЗу рухався прямо на перехресті, а водій Фольксвагену із лівого ряду, де дозволено рух тільки ліворуч, різко здійснив поворот праворуч в напрямку міської ради.



Відео моменту ДТП:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно о 20:00 на перехресті проспекту Дружби та Святого Володимира у Нововолинську сталась аварія. Зіткнулись два легкових авто : Фольксваген світлого кольору та ВАЗ-2115.Про це інформує Нововолинський інформаційний портал За інформацією від очевидців ДТП, обоє водіїв їхали від Пожежної площі і на перехресті біля міської бані зіткнулись. Водій ВАЗу рухався прямо на перехресті, а водій Фольксвагену із лівого ряду, де дозволено рух тільки ліворуч, різко здійснив поворот праворуч в напрямку міської ради.Відео моменту ДТП:

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