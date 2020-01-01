Зіткнулися два автомобілі: опублікували відео аварії у Нововолинську.
Сьогодні, 00:18
Приблизно о 20:00 на перехресті проспекту Дружби та Святого Володимира у Нововолинську сталась аварія. Зіткнулись два легкових авто: Фольксваген світлого кольору та ВАЗ-2115.
Про це інформує Нововолинський інформаційний портал.
За інформацією від очевидців ДТП, обоє водіїв їхали від Пожежної площі і на перехресті біля міської бані зіткнулись. Водій ВАЗу рухався прямо на перехресті, а водій Фольксвагену із лівого ряду, де дозволено рух тільки ліворуч, різко здійснив поворот праворуч в напрямку міської ради.
Відео моменту ДТП:
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Про це інформує Нововолинський інформаційний портал.
За інформацією від очевидців ДТП, обоє водіїв їхали від Пожежної площі і на перехресті біля міської бані зіткнулись. Водій ВАЗу рухався прямо на перехресті, а водій Фольксвагену із лівого ряду, де дозволено рух тільки ліворуч, різко здійснив поворот праворуч в напрямку міської ради.
Відео моменту ДТП:
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