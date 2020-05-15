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Covid-19 може розмножуватися в кишківнику людини – дослідження

Covid-19 може розмножуватися в кишківнику людини – дослідження
Коронавірус може локалізуватися в кишківнику людини і поширюватися через відходи життєдіяльності.

Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, пишуть Факти.

"Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення Covid-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишківника кажанів і людини та аналізу відходів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, вірусні частинки можуть зберігатися у відходах життєдіяльності, а потім поширюватися від кажана до людини і навпаки.

На думку вчених, інформація щодо нового вогнища поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у пацієнтів з Covid-19.

Як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації, поки невідомо

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Теги: коронавірус, кишківник
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