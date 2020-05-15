Covid-19 може розмножуватися в кишківнику людини – дослідження
Сьогодні, 04:15
Коронавірус може локалізуватися в кишківнику людини і поширюватися через відходи життєдіяльності.
Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, пишуть Факти.
"Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення Covid-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишківника кажанів і людини та аналізу відходів", – йдеться в повідомленні.
Згідно з дослідженням, вірусні частинки можуть зберігатися у відходах життєдіяльності, а потім поширюватися від кажана до людини і навпаки.
На думку вчених, інформація щодо нового вогнища поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у пацієнтів з Covid-19.
Як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації, поки невідомо
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Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, пишуть Факти.
"Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення Covid-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишківника кажанів і людини та аналізу відходів", – йдеться в повідомленні.
Згідно з дослідженням, вірусні частинки можуть зберігатися у відходах життєдіяльності, а потім поширюватися від кажана до людини і навпаки.
На думку вчених, інформація щодо нового вогнища поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у пацієнтів з Covid-19.
Як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації, поки невідомо
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