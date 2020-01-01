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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19

На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19
У Волинській області від початку поширення коронавірусної інфекції ліквідували 4 спалахи хвороби.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко відзначила, що на сьогодні в області є 12 спалахів коронавірусної інфекції. Серед них – психіатрична лікарня у селі Олика, село Череваха Маневицького району, Підгайцівська ОТГ, Ковель.

Разом із тим, в області ліквідували 4 спалахи: у Луцькій міській клінічній лікарні, Горохівській ЦРЛ, селі Липа Горохівського району, не допустили поширення інфекції в селі Жиричі Ратнівського району.

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Теги: коронавірус, Волинь
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