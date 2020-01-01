На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19

У Волинській області від початку поширення коронавірусної інфекції ліквідували 4 спалахи хвороби.Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар областівідзначила, що на сьогодні в області є 12 спалахів коронавірусної інфекції. Серед них – психіатрична лікарня у селі Олика, село Череваха Маневицького району, Підгайцівська ОТГ, Ковель.Разом із тим, в області ліквідували 4 спалахи: у Луцькій міській клінічній лікарні, Горохівській ЦРЛ, селі Липа Горохівського району, не допустили поширення інфекції в селі Жиричі Ратнівського району.