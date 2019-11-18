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У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО

У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
У селі Жиричі Ратнівського району триває реконструкція навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа 1-3 ступенів – дитячий садок".

Про це інформує Волинська ОДА.

Загальна вартість об’єкта – 21 мільйон 842 тисячі гривень. Наразі збудували новий корпус навчально-виховного комплексу, триває будівництво даху, встановили вікна та двері.

Добудова навчального закладу відбувається в рамках реалізації на Волині програми Президента України “Велике будівництво”.

Термін реалізації проєкту – 2019-2020 роки.
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО

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Теги: будівництво, школа, Жиричі
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