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Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко

Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
Комплексна послуга єМалятко запрацювала ще у двох містах на Волині.

Відтепер отримати сервіс зможуть жителі Нововолинська та Ковеля, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.

Ця послуга вже діє у місті Луцьку та Луцькому районі, Володимирі-Волинському. Так, перші документи вже видали відділи ДРАЦС Нововолинська - 2, Володимир-Волинського - 4 та Ковеля - 2.

До слова, сервіс єМалятко – це комплексна послуга для батьків новонароджених малюків, яка передбачає об’єднання 8 послуг за 1 заявою. В подальшому це буде 10 послуг за 1 заявою. Все це дає змогу громадянам зекономити свій час, адже усуває потребу здійснювати до 11 візитів до установ.

Тож, аби скористатися цим сервісом вам необхідно мати із собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) та медичну довідку про народження дитини з пологового будинку.

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Теги: єМалятко, діти
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