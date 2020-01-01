Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
Сьогодні, 23:38
Комплексна послуга єМалятко запрацювала ще у двох містах на Волині.
Відтепер отримати сервіс зможуть жителі Нововолинська та Ковеля, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Ця послуга вже діє у місті Луцьку та Луцькому районі, Володимирі-Волинському. Так, перші документи вже видали відділи ДРАЦС Нововолинська - 2, Володимир-Волинського - 4 та Ковеля - 2.
До слова, сервіс єМалятко – це комплексна послуга для батьків новонароджених малюків, яка передбачає об’єднання 8 послуг за 1 заявою. В подальшому це буде 10 послуг за 1 заявою. Все це дає змогу громадянам зекономити свій час, адже усуває потребу здійснювати до 11 візитів до установ.
Тож, аби скористатися цим сервісом вам необхідно мати із собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) та медичну довідку про народження дитини з пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтепер отримати сервіс зможуть жителі Нововолинська та Ковеля, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Ця послуга вже діє у місті Луцьку та Луцькому районі, Володимирі-Волинському. Так, перші документи вже видали відділи ДРАЦС Нововолинська - 2, Володимир-Волинського - 4 та Ковеля - 2.
До слова, сервіс єМалятко – це комплексна послуга для батьків новонароджених малюків, яка передбачає об’єднання 8 послуг за 1 заявою. В подальшому це буде 10 послуг за 1 заявою. Все це дає змогу громадянам зекономити свій час, адже усуває потребу здійснювати до 11 візитів до установ.
Тож, аби скористатися цим сервісом вам необхідно мати із собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) та медичну довідку про народження дитини з пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
Сьогодні, 23:38
Відходи з медзакладів, які лікують хворих на Covid-19, знайшли на полігоні під Києвом
Сьогодні, 22:25