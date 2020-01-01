Волинянам розповіли, чи можуть карати працівників за невчасне прибуття на роботу під час карантину
Сьогодні, 17:10
Головний спеціаліст-юрисконсульт управління Держпраці у Волинській області Оксана Пантік розповіла, чи можуть покарати працівника за невчасне прибуття на роботу під час карантину.
Про це йдеться на сторінці управління у facebook.
За словами спеціаліста, відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники зобов’язані додержуватися трудової дисципліни, яка на підприємствах, в організаціях, установах встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема, працівник зобов’язаний додержуватися встановленого режиму роботи підприємства, тобто, вчасно приходити на роботу.
В свою чергу, статтею 141 КЗпП передбачено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
Частиною першою статті 147 КЗпП встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати заходи дисциплінарного стягнення: догану або звільнення.
За загальним розумінням, стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни можуть накласти тільки за наявності вини працівника та відсутність поважних причин.
Отже, якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов'язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.
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Про це йдеться на сторінці управління у facebook.
За словами спеціаліста, відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники зобов’язані додержуватися трудової дисципліни, яка на підприємствах, в організаціях, установах встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема, працівник зобов’язаний додержуватися встановленого режиму роботи підприємства, тобто, вчасно приходити на роботу.
В свою чергу, статтею 141 КЗпП передбачено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
Частиною першою статті 147 КЗпП встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати заходи дисциплінарного стягнення: догану або звільнення.
За загальним розумінням, стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни можуть накласти тільки за наявності вини працівника та відсутність поважних причин.
Отже, якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов'язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.
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