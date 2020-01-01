Волинянам розповіли, чи можуть карати працівників за невчасне прибуття на роботу під час карантину

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління Держпраці у Волинській областірозповіла, чи можуть покарати працівника за невчасне прибуття на роботу під час карантину.Про це йдеться на сторінці управління у facebook.За словами спеціаліста, відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники зобов’язані додержуватися трудової дисципліни, яка на підприємствах, в організаціях, установах встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема, працівник зобов’язаний додержуватися встановленого режиму роботи підприємства, тобто, вчасно приходити на роботу.В свою чергу, статтею 141 КЗпП передбачено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.Частиною першою статті 147 КЗпП встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати заходи дисциплінарного стягнення: догану або звільнення.За загальним розумінням, стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни можуть накласти тільки за наявності вини працівника та відсутність поважних причин.Отже, якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов'язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.