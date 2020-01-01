Відсьогодні кордон з Польщею можна перетнути пішки

З опівночі 16 травня 2020 року відновили роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею.Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід, інформує Держприкордонслужба.Зазначимо, що наразі здійснюють пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не відновили. До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.Станом на 08.00 16 травня через кордон пропустили майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну, в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявили.Для осіб, які прибули в Україну, передбачили двотижневий карантин. Окрім госпіталізації в обсерваторах громадяни можуть погодитися на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «ДІЙ ВДОМА». Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.На вхід в Україну діють обмеження відносно іноземців та осіб без громадянства (окрім визначених категорій).Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжна сторона ввела додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину.Також нагадаємо, що крім пункту пропуску «Шегині» у пішому порядку кордон з Польщею можна перетнути у автомобільних пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець».