вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду

У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
У Польщі в Белхатівському повіті затримали 24-річного українця, звинувативши в схилянні неповнолітніх до суїциду.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка звинувачують у схилянні дітей до самокалічення та скоєння самогубства через інтернет-гру.

Небезпечна гра, схожа, на “Блакитного кита”, полягала у виконанні завдань “Куратора”, так, за версією поліції, називав себе затриманий українець. Спочатку це були невинні завдання, але згодом вони переходили в більш жорсткі. Йшлося про нанесення неповнолітніми собі травм, а в фінальній стадії - самогубства.

Контакти з неповнолітніми чоловік нав’язував через мережу “Вконтакте”. Cеред тих, кого йому вдалося “завербувати”, були дві дівчинки з Польщі: одна мешкала біля Познані, а інша - з Великопольського воєводства. Одна з дівчат походить з України, на її тілі знайшли численні сліди від травм, які вона нанесла собі, виконуючи завдання. Нині над нею встановили медичну опіку.

Затриманому громадянину України вже пред'явили звинувачення. Слідством займається прокуратура в Познані. Для початку там готують подання до суду про тимчасовий арешт чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, гра, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини
Сьогодні, 13:09
У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
Сьогодні, 12:55
Ікони, картини, сорочки: головний лісничий у Володимирі-Волинському дивує своїми вишивками
Сьогодні, 12:31
На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У Польщі в лікарні повісився українець У Польщі в лікарні повісився українець
14 серпень, 2018, 17:15
У Польщі знайшли тіло волинянина, який вчинив самогубство У Польщі знайшли тіло волинянина, який вчинив самогубство
20 червень, 2017, 22:18
Дівчина, яка грала в «Синього кита», потрапила до психлікарні Дівчина, яка грала в «Синього кита», потрапила до психлікарні
01 березень, 2017, 11:03
Польща не відкриє кордони до 12 червня Польща не відкриє кордони до 12 червня
13 травень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини
Сьогодні, 13:09
 0
У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
Сьогодні, 12:55
 0
Ікони, картини, сорочки: головний лісничий у Володимирі-Волинському дивує своїми вишивками
Сьогодні, 12:31
 0
На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8