У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду





Як пoвідoмляє



Небезпечна гра, схожа, на “Блакитного кита”, полягала у виконанні завдань “Куратора”, так, за версією поліції, називав себе затриманий українець. Спочатку це були невинні завдання, але згодом вони переходили в більш жорсткі. Йшлося про нанесення неповнолітніми собі травм, а в фінальній стадії - самогубства.



Контакти з неповнолітніми чоловік нав’язував через мережу “Вконтакте”. Cеред тих, кого йому вдалося “завербувати”, були дві дівчинки з Польщі: одна мешкала біля Познані, а інша - з Великопольського воєводства. Одна з дівчат походить з України, на її тілі знайшли численні сліди від травм, які вона нанесла собі, виконуючи завдання. Нині над нею встановили медичну опіку.



Затриманому громадянину України вже пред'явили звинувачення. Слідством займається прокуратура в Познані. Для початку там готують подання до суду про тимчасовий арешт чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в Белхатівському повіті затримали 24-річного українця, звинувативши в схилянні неповнолітніх до суїциду.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка звинувачують у схилянні дітей до самокалічення та скоєння самогубства через інтернет-гру.Небезпечна гра, схожа, на “Блакитного кита”, полягала у виконанні завдань “Куратора”, так, за версією поліції, називав себе затриманий українець. Спочатку це були невинні завдання, але згодом вони переходили в більш жорсткі. Йшлося про нанесення неповнолітніми собі травм, а в фінальній стадії - самогубства.Контакти з неповнолітніми чоловік нав’язував через мережу “Вконтакте”. Cеред тих, кого йому вдалося “завербувати”, були дві дівчинки з Польщі: одна мешкала біля Познані, а інша - з Великопольського воєводства. Одна з дівчат походить з України, на її тілі знайшли численні сліди від травм, які вона нанесла собі, виконуючи завдання. Нині над нею встановили медичну опіку.Затриманому громадянину України вже пред'явили звинувачення. Слідством займається прокуратура в Познані. Для початку там готують подання до суду про тимчасовий арешт чоловіка.

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