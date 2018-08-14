У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
Сьогодні, 12:55
У Польщі в Белхатівському повіті затримали 24-річного українця, звинувативши в схилянні неповнолітніх до суїциду.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка звинувачують у схилянні дітей до самокалічення та скоєння самогубства через інтернет-гру.
Небезпечна гра, схожа, на “Блакитного кита”, полягала у виконанні завдань “Куратора”, так, за версією поліції, називав себе затриманий українець. Спочатку це були невинні завдання, але згодом вони переходили в більш жорсткі. Йшлося про нанесення неповнолітніми собі травм, а в фінальній стадії - самогубства.
Контакти з неповнолітніми чоловік нав’язував через мережу “Вконтакте”. Cеред тих, кого йому вдалося “завербувати”, були дві дівчинки з Польщі: одна мешкала біля Познані, а інша - з Великопольського воєводства. Одна з дівчат походить з України, на її тілі знайшли численні сліди від травм, які вона нанесла собі, виконуючи завдання. Нині над нею встановили медичну опіку.
Затриманому громадянину України вже пред'явили звинувачення. Слідством займається прокуратура в Познані. Для початку там готують подання до суду про тимчасовий арешт чоловіка.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка звинувачують у схилянні дітей до самокалічення та скоєння самогубства через інтернет-гру.
Небезпечна гра, схожа, на “Блакитного кита”, полягала у виконанні завдань “Куратора”, так, за версією поліції, називав себе затриманий українець. Спочатку це були невинні завдання, але згодом вони переходили в більш жорсткі. Йшлося про нанесення неповнолітніми собі травм, а в фінальній стадії - самогубства.
Контакти з неповнолітніми чоловік нав’язував через мережу “Вконтакте”. Cеред тих, кого йому вдалося “завербувати”, були дві дівчинки з Польщі: одна мешкала біля Познані, а інша - з Великопольського воєводства. Одна з дівчат походить з України, на її тілі знайшли численні сліди від травм, які вона нанесла собі, виконуючи завдання. Нині над нею встановили медичну опіку.
Затриманому громадянину України вже пред'явили звинувачення. Слідством займається прокуратура в Познані. Для початку там готують подання до суду про тимчасовий арешт чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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