«Закон неоднозначний та дуже складний», – Покровський про ринок землі





Про це в інтерв’ю Андрій Покровський.



Проте, він вважає, що ідея такого закону – непогана.



«Ми зможемо легалізувати всю землю таким чином, щоб знати, кому вона належить, хто її обробляє та платить за неї податки і несе відповідальність за це».



Окрім цього, на думку Покровського, ринок дозволить селянам розвивати власні невеличкі господарства, за рахунок яких, Україна зможе відродити статус потужної аграрної держави.



«Ми покажемо іншим, що можемо у своїй країні заробляти гроші та бути самодостатніми», - резюмував депутат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закон про ринок землі в Україні – неоднозначний та дуже складний.Про це в інтерв’ю ІА «Конкурент» розповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської радиПроте, він вважає, що ідея такого закону – непогана.«Ми зможемо легалізувати всю землю таким чином, щоб знати, кому вона належить, хто її обробляє та платить за неї податки і несе відповідальність за це».Окрім цього, на думку Покровського, ринок дозволить селянам розвивати власні невеличкі господарства, за рахунок яких, Україна зможе відродити статус потужної аграрної держави.«Ми покажемо іншим, що можемо у своїй країні заробляти гроші та бути самодостатніми», - резюмував депутат.

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