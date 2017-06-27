У місті на Волині сім'я з 7 дітьми хоче всиновити ще трьох
Сьогодні, 15:39
У Нововолинську пара прийомних батьків виявила бажання поповнити свою сім’ю трьома дітьми.
Про це йдеться на сайті мерії.
Волиняни мають позитивний досвід у вихованні п’яти власних дітей та двох прийомних. Служба у справах дітей видала їм направлення на знайомство із трьома дітками, яких за рішенням суду відібрали у матері. Нині маленькі волиняни перебувають у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Ковелі.
"Сподіваємось, що невдовзі сестричка та двоє братиків будуть проживати у хорошій повноцінній сім’ї, з батьками, які огорнуть їх своїм теплом, увагою та турботою", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Волиняни мають позитивний досвід у вихованні п’яти власних дітей та двох прийомних. Служба у справах дітей видала їм направлення на знайомство із трьома дітками, яких за рішенням суду відібрали у матері. Нині маленькі волиняни перебувають у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Ковелі.
"Сподіваємось, що невдовзі сестричка та двоє братиків будуть проживати у хорошій повноцінній сім’ї, з батьками, які огорнуть їх своїм теплом, увагою та турботою", - йдеться у повідомленні.
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