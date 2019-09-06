Рак стає більш агресивним, важче піддається лікуванню, – онкохірург з Волині

Володимир Федорчук розповів, як "змінився" рак молочної залози та чи допомагає держава хворим.



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"Людям потрібно знати, що рак росте і молодшає, стає більш агресивнішим, важче піддається лікуванню. Якщо все це в комплексі розглядати, то картина невтішна. Але й медицина рухається вперед! З’являються нові методи лікування, препарати, і завдяки цьому є добрі результати. Для прикладу, на Волині 5-річне виживання пацієнток з РМЗ за минулий рік складає 65%, і це дуже високий показник. Якщо порівняти з Польщею, то там 70%. Треба віддати належне державі – вона зараз забезпечує препарати для базової хіміотерапії", - зауважив медик.



Днями заклад отримав також препарати таргетної терапії – більш точкової, селективного застосування, каже Володимир Федорчук. Це дозволить розраховувати на ще ліпші результати у боротьбі з раком молочної залози.

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