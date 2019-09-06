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Рак стає більш агресивним, важче піддається лікуванню, – онкохірург з Волині

Рак стає більш агресивним, важче піддається лікуванню, – онкохірург з Волині
Завідувач мамологічного відділення обласного центру онкології Володимир Федорчук розповів, як "змінився" рак молочної залози та чи допомагає держава хворим.

Про це повідомляють Волинські новини.

"Людям потрібно знати, що рак росте і молодшає, стає більш агресивнішим, важче піддається лікуванню. Якщо все це в комплексі розглядати, то картина невтішна. Але й медицина рухається вперед! З’являються нові методи лікування, препарати, і завдяки цьому є добрі результати. Для прикладу, на Волині 5-річне виживання пацієнток з РМЗ за минулий рік складає 65%, і це дуже високий показник. Якщо порівняти з Польщею, то там 70%. Треба віддати належне державі – вона зараз забезпечує препарати для базової хіміотерапії", - зауважив медик.

Днями заклад отримав також препарати таргетної терапії – більш точкової, селективного застосування, каже Володимир Федорчук. Це дозволить розраховувати на ще ліпші результати у боротьбі з раком молочної залози.

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Теги: рак, медицина
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