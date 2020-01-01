На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліцейських за 2 тисячі гривень

У Горохівському районі нетверезий водій хотів відкупитися від поліцейських.Про це повідомляє ГУНП в області.15 травня ввечері співробітники сектору реагування патрульної поліції Горохівського відділу поліції під час несення служби у Берестечку зупинили автомобіль «ВАЗ 2106» під керуванням 26-річного жителя цього району. Під час перевірки поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.Аби уникнути адміністративної відповідальності правопорушник надав поліцейським 2 тисячі гривень неправомірної вигоди. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння на водія склали адміністративний протокол.Загалом за минулу добу поліцейські Волині виявили 11 водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. На усіх правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція статті передбачає накладення на водіїв штрафу у розмірі 10 тис. 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.