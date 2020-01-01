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На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення

На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення
Від ускладнення, спричиненого COVID-19, помер інженер Рівненської філії Суспільного телебачення Микола Теремок.

Йому було 59 років, понад чверть століття він забезпечував ефір для всієї області, інформують на сторінці UA:Рівне.

«Микола пробув у міській лікарні тиждень, його стан не був важким і ми мали надію на його одужання. Але… вчора ввечері перевели в реанімацію, де його серце битись перестало. Колектив Суспільного висловлює співчуття родині й близьким. Ми сумуємо разом…» – йдеться в повідомленні.

Наразі серед працівників місцевої філії Суспільного шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом, хворі – на самоізоляції. Будівлю повністю продезінфікували. Усі співробітники працюють дистанційно.

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Теги: Рівне, коронавірус, смерть
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Коментарі 1
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Ще хтось і надалі буде стверджувати, що то звичайний грип? Скільки "розумних" розвелось у соцмережах... лікарями прям всі на диванах поставали!
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