На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення
Сьогодні, 11:45
Від ускладнення, спричиненого COVID-19, помер інженер Рівненської філії Суспільного телебачення Микола Теремок.
Йому було 59 років, понад чверть століття він забезпечував ефір для всієї області, інформують на сторінці UA:Рівне.
«Микола пробув у міській лікарні тиждень, його стан не був важким і ми мали надію на його одужання. Але… вчора ввечері перевели в реанімацію, де його серце битись перестало. Колектив Суспільного висловлює співчуття родині й близьким. Ми сумуємо разом…» – йдеться в повідомленні.
Наразі серед працівників місцевої філії Суспільного шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом, хворі – на самоізоляції. Будівлю повністю продезінфікували. Усі співробітники працюють дистанційно.
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Йому було 59 років, понад чверть століття він забезпечував ефір для всієї області, інформують на сторінці UA:Рівне.
«Микола пробув у міській лікарні тиждень, його стан не був важким і ми мали надію на його одужання. Але… вчора ввечері перевели в реанімацію, де його серце битись перестало. Колектив Суспільного висловлює співчуття родині й близьким. Ми сумуємо разом…» – йдеться в повідомленні.
Наразі серед працівників місцевої філії Суспільного шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом, хворі – на самоізоляції. Будівлю повністю продезінфікували. Усі співробітники працюють дистанційно.
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Коментарі 1
Ще хтось і надалі буде стверджувати, що то звичайний грип? Скільки "розумних" розвелось у соцмережах... лікарями прям всі на диванах поставали!
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Сьогодні, 11:45