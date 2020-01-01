На Рівненщині від ускладнень коронавірусу помер працівник телебачення

Від ускладнення, спричиненого COVID-19, помер інженер Рівненської філії Суспільного телебаченняЙому було 59 років, понад чверть століття він забезпечував ефір для всієї області, інформують на сторінці UA:Рівне.«Микола пробув у міській лікарні тиждень, його стан не був важким і ми мали надію на його одужання. Але… вчора ввечері перевели в реанімацію, де його серце битись перестало. Колектив Суспільного висловлює співчуття родині й близьким. Ми сумуємо разом…» – йдеться в повідомленні.Наразі серед працівників місцевої філії Суспільного шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом, хворі – на самоізоляції. Будівлю повністю продезінфікували. Усі співробітники працюють дистанційно.