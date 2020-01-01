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На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка

На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка
Зранку 16 травня у селі Підцир’я Камінь-Каширського району в колодязі з водою на подвір’ї місцевого мешканця виявили труп чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

За словами місцевих жителів, чоловік зник ще 14 травня, а напередодні вживав алкоголь.

За попередньою інформацією, волинянин у стані алкогольного сп’яніння впав у колодязь. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Поруч із колодязем знайшли одяг чоловіка.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та допитуються свідки.

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Теги: колодязь, тіло
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