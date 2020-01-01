На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
Зранку 16 травня у селі Підцир’я Камінь-Каширського району в колодязі з водою на подвір’ї місцевого мешканця виявили труп чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За словами місцевих жителів, чоловік зник ще 14 травня, а напередодні вживав алкоголь.
За попередньою інформацією, волинянин у стані алкогольного сп’яніння впав у колодязь. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Поруч із колодязем знайшли одяг чоловіка.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та допитуються свідки.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За словами місцевих жителів, чоловік зник ще 14 травня, а напередодні вживав алкоголь.
За попередньою інформацією, волинянин у стані алкогольного сп’яніння впав у колодязь. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Поруч із колодязем знайшли одяг чоловіка.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та допитуються свідки.
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