На Волині в колодязі виявили тіло чоловіка





Про це



За словами місцевих жителів, чоловік зник ще 14 травня, а напередодні вживав алкоголь.



За попередньою інформацією, волинянин у стані алкогольного сп’яніння впав у колодязь. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Поруч із колодязем знайшли одяг чоловіка.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та допитуються свідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 16 травня у селі Підцир’я Камінь-Каширського району в колодязі з водою на подвір’ї місцевого мешканця виявили труп чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.За словами місцевих жителів, чоловік зник ще 14 травня, а напередодні вживав алкоголь.За попередньою інформацією, волинянин у стані алкогольного сп’яніння впав у колодязь. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Поруч із колодязем знайшли одяг чоловіка.Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та допитуються свідки.

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