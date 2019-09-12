вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію

У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію
Старовижівські поліцейські оперативно знайшли викрадений у відомого тренера автомобіль.

Про це повідомляє ГУНП в області.

16 травня вранці ЗМІ повідомили, що у ковельського тренера Валерія Дружиновича викрали ВАЗ червоного кольору.

Транспортний засіб знайшли сьогодні, близько 13-ї години, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Старовижівщини. Автомобіль виявили у с. Грабове Старовижівського району.

«Переднє ліве крило було пошкоджене, водій з’їхав у кювет. Поліцейські затримали і чоловіка, який, ймовірно, скоїв крадіжку автомобіля та спричинив на ньому дорожньо-транспортну пригоду, той мав ознаки сп’яніння. Ним виявився раніше судимий громадянин 1977 року народження», - повідомив т.в.о. начальника Старовижівського відділення поліції Андрій Семенюк.

Наразі поліцейські оформляють на порушника адмінматеріали за вчинення аварії та керування в стані сп’яніння. Також працює слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
Сьогодні, 14:45
У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію
Сьогодні, 14:16
Італія відкриває кордони з червня
Сьогодні, 14:15
Рак стає більш агресивним, важче піддається лікуванню, – онкохірург з Волині
Сьогодні, 13:53
Викладач луцького вишу став «заслуженим»
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля» 16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»
10 березень, 17:43
У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку
28 лютий, 14:55
Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ
27 січень, 21:25
У місті на Волині «на гарячому» спіймали автокрадія У місті на Волині «на гарячому» спіймали автокрадія
12 вересень, 2019, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
Сьогодні, 14:45
 0
У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію
Сьогодні, 14:16
 0
Італія відкриває кордони з червня
Сьогодні, 14:15
 0
Рак стає більш агресивним, важче піддається лікуванню, – онкохірург з Волині
Сьогодні, 13:53
 0
Викладач луцького вишу став «заслуженим»
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8