У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію
Сьогодні, 14:16
Старовижівські поліцейські оперативно знайшли викрадений у відомого тренера автомобіль.
Про це повідомляє ГУНП в області.
16 травня вранці ЗМІ повідомили, що у ковельського тренера Валерія Дружиновича викрали ВАЗ червоного кольору.
Транспортний засіб знайшли сьогодні, близько 13-ї години, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Старовижівщини. Автомобіль виявили у с. Грабове Старовижівського району.
«Переднє ліве крило було пошкоджене, водій з’їхав у кювет. Поліцейські затримали і чоловіка, який, ймовірно, скоїв крадіжку автомобіля та спричинив на ньому дорожньо-транспортну пригоду, той мав ознаки сп’яніння. Ним виявився раніше судимий громадянин 1977 року народження», - повідомив т.в.о. начальника Старовижівського відділення поліції Андрій Семенюк.
Наразі поліцейські оформляють на порушника адмінматеріали за вчинення аварії та керування в стані сп’яніння. Також працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП в області.
16 травня вранці ЗМІ повідомили, що у ковельського тренера Валерія Дружиновича викрали ВАЗ червоного кольору.
Транспортний засіб знайшли сьогодні, близько 13-ї години, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Старовижівщини. Автомобіль виявили у с. Грабове Старовижівського району.
«Переднє ліве крило було пошкоджене, водій з’їхав у кювет. Поліцейські затримали і чоловіка, який, ймовірно, скоїв крадіжку автомобіля та спричинив на ньому дорожньо-транспортну пригоду, той мав ознаки сп’яніння. Ним виявився раніше судимий громадянин 1977 року народження», - повідомив т.в.о. начальника Старовижівського відділення поліції Андрій Семенюк.
Наразі поліцейські оформляють на порушника адмінматеріали за вчинення аварії та керування в стані сп’яніння. Також працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
Сьогодні, 14:45
У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію
Сьогодні, 14:16
Італія відкриває кордони з червня
Сьогодні, 14:15
Викладач луцького вишу став «заслуженим»
Сьогодні, 13:22