У відомого тренера з Волині вкрали автомобіль: винуватця знайшли, бо той скоїв аварію

Старовижівські поліцейські оперативно знайшли викрадений у відомого тренера автомобіль.Про це повідомляє ГУНП в області.16 травня вранці ЗМІ повідомили, що у ковельського тренеравикрали ВАЗ червоного кольору.Транспортний засіб знайшли сьогодні, близько 13-ї години, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Старовижівщини. Автомобіль виявили у с. Грабове Старовижівського району.«Переднє ліве крило було пошкоджене, водій з’їхав у кювет. Поліцейські затримали і чоловіка, який, ймовірно, скоїв крадіжку автомобіля та спричинив на ньому дорожньо-транспортну пригоду, той мав ознаки сп’яніння. Ним виявився раніше судимий громадянин 1977 року народження», - повідомив т.в.о. начальника Старовижівського відділення поліціїНаразі поліцейські оформляють на порушника адмінматеріали за вчинення аварії та керування в стані сп’яніння. Також працює слідчо-оперативна група.