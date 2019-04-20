Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО





Так, державні інспектори прибирали берег Нововолинського водосховища, в межах м. Нововолинськ Волинської області.



Учасниками прибирання було зібрано близько 15 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо. Спільними зусиллями з берегу водосховища на сміттєзвалище було вивезено повний причіп сміття.





Волинський рибоохоронний патруль нагадує, що дана акція необмежена в часі. Працівники рибоохорони планують і надалі здійснювати подібні акції та запрошують громадян долучатися.



Пам’ятайте, кожен з нас щодня робить власний вибір: зберегти життя нашої планети чи сприяти її загибелі. Тому коли ви виходите на природу, не забувайте прибрати за собою та не лінуйтеся сортувати сміття. Своїм прикладом навчіть дітей та молодь дбайливо ставитися до навколишнього середовища.





Нагадуємо, пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.



Два місяці тому, а саме 16 березня рибпатрульні вже прибирали Нововолинське водосховище. Тоді було зібрано близько 50 мішків сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 травня 2020 року відбулося чергове прибирання берегової лінії водойм, ініційоване Волинським рибоохоронним патрулем Так, державні інспектори прибирали берег Нововолинського водосховища, в межах м. Нововолинськ Волинської області.Учасниками прибирання було зібрано близько 15 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо. Спільними зусиллями з берегу водосховища на сміттєзвалище було вивезено повний причіп сміття.Волинський рибоохоронний патруль нагадує, що дана акція необмежена в часі. Працівники рибоохорони планують і надалі здійснювати подібні акції та запрошують громадян долучатися.Пам’ятайте, кожен з нас щодня робить власний вибір: зберегти життя нашої планети чи сприяти її загибелі. Тому коли ви виходите на природу, не забувайте прибрати за собою та не лінуйтеся сортувати сміття. Своїм прикладом навчіть дітей та молодь дбайливо ставитися до навколишнього середовища.Нагадуємо, пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.Два місяці тому, а саме 16 березня рибпатрульні вже прибирали Нововолинське водосховище. Тоді було зібрано близько 50 мішків сміття.

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