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Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО

Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
15 травня 2020 року відбулося чергове прибирання берегової лінії водойм, ініційоване Волинським рибоохоронним патрулем.

Так, державні інспектори прибирали берег Нововолинського водосховища, в межах м. Нововолинськ Волинської області.

Учасниками прибирання було зібрано близько 15 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо. Спільними зусиллями з берегу водосховища на сміттєзвалище було вивезено повний причіп сміття.

Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО

Волинський рибоохоронний патруль нагадує, що дана акція необмежена в часі. Працівники рибоохорони планують і надалі здійснювати подібні акції та запрошують громадян долучатися.

Пам’ятайте, кожен з нас щодня робить власний вибір: зберегти життя нашої планети чи сприяти її загибелі. Тому коли ви виходите на природу, не забувайте прибрати за собою та не лінуйтеся сортувати сміття. Своїм прикладом навчіть дітей та молодь дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО

Нагадуємо, пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.

Два місяці тому, а саме 16 березня рибпатрульні вже прибирали Нововолинське водосховище. Тоді було зібрано близько 50 мішків сміття.

Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО

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Теги: сміття, причіп, рибоохоронний патруль, Нововолинськ, водосховище
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