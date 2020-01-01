17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналіст Андрій Лучик (на фото), начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльний волинський композитор Любов Мілевич.
Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
Іменникам сьогоднішнього дня – усім, хто носить імена Кирило, Микита, – бажаємо любові й добра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
Іменникам сьогоднішнього дня – усім, хто носить імена Кирило, Микита, – бажаємо любові й добра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Сьогодні, 00:25
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
16 травень, 23:38