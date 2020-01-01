17 травня на Волині: гортаючи календар

Андрій Лучик (на фото), начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльний волинський композитор Любов Мілевич.



Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.



Іменникам сьогоднішнього дня – усім, хто носить імена Кирило, Микита, – бажаємо любові й добра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначають день народження журналіст(на фото), начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, самодіяльний волинський композиторВітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.Іменникам сьогоднішнього дня – усім, хто носить імена Кирило, Микита, – бажаємо любові й добра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію