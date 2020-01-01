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17 травня на Волині: гортаючи календар

17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналіст Андрій Лучик (на фото), начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльний волинський композитор Любов Мілевич.

Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.

Іменникам сьогоднішнього дня – усім, хто носить імена Кирило, Микита, – бажаємо любові й добра.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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