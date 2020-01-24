«Днями будемо ставити огорожу», – підрядник, який ремонтуватиме фонтан у центрі Луцька





Інформацію про це розмістили у системі публічних закупівель



До того ж, видання повідомляло про тендер на ремонт фонтану із очікуваною вартістю у понад 16 мільйонів гривень. На нього прийшло 6 компаній. Найдешевшу пропозицію подало львівське ПП «Патронат» – 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні. Однак, «Луцькводоканал» відхилив її, посилаючись на невідповідність тендерній документації, а переможцем обрав київське ТОВ «МГК Союз» із дорожчою на понад 800 тисяч гривень пропозицією – 13 мільйонів 295 тисяч гривень.



ПП «Патронат» оскаржило таке рішення і колегія Антимонопольного комітету України зобов’язала КП «Луцькводоканал» скасувати рішення про відхилення їхньої пропозиції. Тож після рішення АМКУ «Луцькводоканал» обрав ПП «Патронат» переможцем тендеру.



За умовами договору, розпочати ремонт мають вже у травні, а його вартість складе 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні.



«Ми вже приступаємо до робіт і днями будемо ставити огорожу, – розповідає керівниця ПП «Патронат» Світлана Куземська. – Ця площа буде мати елемент амфітеатру – радіальними дугами будуть лавки, буде озеленення. Щодо самого фонтану – то це буде пішохідний сухий фонтан з освітленням і, якщо не помиляюся, музика навіть передбачена».



Щодо термінів завершення капітального ремонту фонтану, то їх, зі слів пані Куземської, спрогнозувати важко через те, що затягнулися в часі терміни оскарження і роботи починають пізніше, ніж передбачалось. Однак, планують встигнути до кінця літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральний фонтан Луцька відремонтує львівська фірма «Патронат» за 12,4 мільйона гривень. Із фірмою вже уклали договір на капітальний ремонт із влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в Луцьку.Інформацію про це розмістили у системі публічних закупівель Prozorro , – пише «Сила правди» До того ж, видання повідомляло про тендер на ремонт фонтану із очікуваною вартістю у понад 16 мільйонів гривень. На нього прийшло 6 компаній. Найдешевшу пропозицію подало львівське ПП «Патронат» – 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні. Однак, «Луцькводоканал» відхилив її, посилаючись на невідповідність тендерній документації, а переможцем обрав київське ТОВ «МГК Союз» із дорожчою на понад 800 тисяч гривень пропозицією – 13 мільйонів 295 тисяч гривень.ПП «Патронат» оскаржило таке рішення і колегія Антимонопольного комітету України зобов’язала КП «Луцькводоканал» скасувати рішення про відхилення їхньої пропозиції. Тож після рішення АМКУ «Луцькводоканал» обрав ПП «Патронат» переможцем тендеру.За умовами договору, розпочати ремонт мають вже у травні, а його вартість складе 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні.«Ми вже приступаємо до робіт і днями будемо ставити огорожу, – розповідає керівниця ПП «Патронат» Світлана Куземська. – Ця площа буде мати елемент амфітеатру – радіальними дугами будуть лавки, буде озеленення. Щодо самого фонтану – то це буде пішохідний сухий фонтан з освітленням і, якщо не помиляюся, музика навіть передбачена».Щодо термінів завершення капітального ремонту фонтану, то їх, зі слів пані Куземської, спрогнозувати важко через те, що затягнулися в часі терміни оскарження і роботи починають пізніше, ніж передбачалось. Однак, планують встигнути до кінця літа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію