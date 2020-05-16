У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики





Про це пише



Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ, – інформують на



Загалом, у місті та районі уже зареєстровано 18 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.



Згодом стало відомо, що нові інфіковані – працівники Володимир-Волинської птахофабрики, – пише



Видання звернулося за коментарем до представників підприємства. Менеджер із зв’язків з громадськістю Володимир-Волинської птахофабрики Дарія Поддубецька зазначила:



“Такої інформації наразі у мене немає і раніше не отримувала таких повідомлень. У нас є контрольні пункти, де замірюють температуру у всіх, хто проходить на фабрику. Ми відслідковуємо ситуацію!”. У птахофабриці запевнили, що інформацію перевірять і згодом дадуть коментар щодо цієї ситуації.



Генеральний директор КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок у телефонному коментарі зазначила виданню, що інформацією про місце роботи інфікованих не володіє.



“Це двоє жителів району, 1994 року народження. Це одна сім’я”, – зазначила вона.



Директор Володимир–Волинської районної санепідемстанції Валерій Онищук інформацію про місце роботи підтвердив.



“Вони є працівниками (підприємства – ред.). Де вони інфікувалися наразі невідомо, стверджувати що на роботі – теж не можна, тому з’ясовуємо”, – додав директор санепідемстанції.



Він закликав місцевих жителів не розводити паніку і дослухатися порад щодо особистої гігієни: регулярно мити та дезінфікувати руки, оминати великого скупчення людей і особливо тих осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання, а також радить ретельно мити фрукти і овочі.



Зауважимо, що 15-го травня через симптоми ГРВІ у Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання звернулися 10 осіб, з них 4 – діти, – інформували напередодні на сайті міста.



Всього за добу використано 38 експрес-тестів на виявлення COVID-19. Від початку пандемії використано 660 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.



Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 21 особою.



Мешканцям нагадують: якщо у вас з’явились симптоми такі як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, інші – негайно телефонуйте до сімейного лікаря або у цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги за номерами телефонів 096 089 8122 або 063 754 9207 та повідомте про стан здоров’я, історію подорожей і можливого контактування з особами, хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу у Володимир-Волинському районі методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби. У місті та районі COVID-19 зафіксували у 18-ти осіб.Про це пише БУГ Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ, – інформують на сайті Володимира-Волинського.Загалом, у місті та районі уже зареєстровано 18 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.Згодом стало відомо, що нові інфіковані – працівники Володимир-Волинської птахофабрики, – пише Княжий Град , посилаючись на власні джерела.Видання звернулося за коментарем до представників підприємства. Менеджер із зв’язків з громадськістю Володимир-Волинської птахофабрикизазначила:“Такої інформації наразі у мене немає і раніше не отримувала таких повідомлень. У нас є контрольні пункти, де замірюють температуру у всіх, хто проходить на фабрику. Ми відслідковуємо ситуацію!”. У птахофабриці запевнили, що інформацію перевірять і згодом дадуть коментар щодо цієї ситуації.Генеральний директор КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»у телефонному коментарі зазначила виданню, що інформацією про місце роботи інфікованих не володіє.“Це двоє жителів району, 1994 року народження. Це одна сім’я”, – зазначила вона.Директор Володимир–Волинської районної санепідемстанціїінформацію про місце роботи підтвердив.“Вони є працівниками (підприємства – ред.). Де вони інфікувалися наразі невідомо, стверджувати що на роботі – теж не можна, тому з’ясовуємо”, – додав директор санепідемстанції.Він закликав місцевих жителів не розводити паніку і дослухатися порад щодо особистої гігієни: регулярно мити та дезінфікувати руки, оминати великого скупчення людей і особливо тих осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання, а також радить ретельно мити фрукти і овочі.Зауважимо, що 15-го травня через симптоми ГРВІ у Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання звернулися 10 осіб, з них 4 – діти, – інформували напередодні на сайті міста.Всього за добу використано 38 експрес-тестів на виявлення COVID-19. Від початку пандемії використано 660 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 21 особою.Мешканцям нагадують: якщо у вас з’явились симптоми такі як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, інші – негайно телефонуйте до сімейного лікаря або у цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги за номерами телефонів 096 089 8122 або 063 754 9207 та повідомте про стан здоров’я, історію подорожей і можливого контактування з особами, хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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