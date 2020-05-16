У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики
Сьогодні, 20:35
За останню добу у Володимир-Волинському районі методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби. У місті та районі COVID-19 зафіксували у 18-ти осіб.
Про це пише БУГ.
Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ, – інформують на сайті Володимира-Волинського.
Загалом, у місті та районі уже зареєстровано 18 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.
Згодом стало відомо, що нові інфіковані – працівники Володимир-Волинської птахофабрики, – пише Княжий Град, посилаючись на власні джерела.
Видання звернулося за коментарем до представників підприємства. Менеджер із зв’язків з громадськістю Володимир-Волинської птахофабрики Дарія Поддубецька зазначила:
“Такої інформації наразі у мене немає і раніше не отримувала таких повідомлень. У нас є контрольні пункти, де замірюють температуру у всіх, хто проходить на фабрику. Ми відслідковуємо ситуацію!”. У птахофабриці запевнили, що інформацію перевірять і згодом дадуть коментар щодо цієї ситуації.
Генеральний директор КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок у телефонному коментарі зазначила виданню, що інформацією про місце роботи інфікованих не володіє.
“Це двоє жителів району, 1994 року народження. Це одна сім’я”, – зазначила вона.
Директор Володимир–Волинської районної санепідемстанції Валерій Онищук інформацію про місце роботи підтвердив.
“Вони є працівниками (підприємства – ред.). Де вони інфікувалися наразі невідомо, стверджувати що на роботі – теж не можна, тому з’ясовуємо”, – додав директор санепідемстанції.
Він закликав місцевих жителів не розводити паніку і дослухатися порад щодо особистої гігієни: регулярно мити та дезінфікувати руки, оминати великого скупчення людей і особливо тих осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання, а також радить ретельно мити фрукти і овочі.
Зауважимо, що 15-го травня через симптоми ГРВІ у Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання звернулися 10 осіб, з них 4 – діти, – інформували напередодні на сайті міста.
Всього за добу використано 38 експрес-тестів на виявлення COVID-19. Від початку пандемії використано 660 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.
Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 21 особою.
Мешканцям нагадують: якщо у вас з’явились симптоми такі як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, інші – негайно телефонуйте до сімейного лікаря або у цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги за номерами телефонів 096 089 8122 або 063 754 9207 та повідомте про стан здоров’я, історію подорожей і можливого контактування з особами, хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ, – інформують на сайті Володимира-Волинського.
Загалом, у місті та районі уже зареєстровано 18 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.
Згодом стало відомо, що нові інфіковані – працівники Володимир-Волинської птахофабрики, – пише Княжий Град, посилаючись на власні джерела.
Видання звернулося за коментарем до представників підприємства. Менеджер із зв’язків з громадськістю Володимир-Волинської птахофабрики Дарія Поддубецька зазначила:
“Такої інформації наразі у мене немає і раніше не отримувала таких повідомлень. У нас є контрольні пункти, де замірюють температуру у всіх, хто проходить на фабрику. Ми відслідковуємо ситуацію!”. У птахофабриці запевнили, що інформацію перевірять і згодом дадуть коментар щодо цієї ситуації.
Генеральний директор КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» Катерина Чубок у телефонному коментарі зазначила виданню, що інформацією про місце роботи інфікованих не володіє.
“Це двоє жителів району, 1994 року народження. Це одна сім’я”, – зазначила вона.
Директор Володимир–Волинської районної санепідемстанції Валерій Онищук інформацію про місце роботи підтвердив.
“Вони є працівниками (підприємства – ред.). Де вони інфікувалися наразі невідомо, стверджувати що на роботі – теж не можна, тому з’ясовуємо”, – додав директор санепідемстанції.
Він закликав місцевих жителів не розводити паніку і дослухатися порад щодо особистої гігієни: регулярно мити та дезінфікувати руки, оминати великого скупчення людей і особливо тих осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання, а також радить ретельно мити фрукти і овочі.
Зауважимо, що 15-го травня через симптоми ГРВІ у Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги та територіальне медичне об’єднання звернулися 10 осіб, з них 4 – діти, – інформували напередодні на сайті міста.
Всього за добу використано 38 експрес-тестів на виявлення COVID-19. Від початку пандемії використано 660 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.
Лікарями Володимира-Волинського проводиться спостереження за 21 особою.
Мешканцям нагадують: якщо у вас з’явились симптоми такі як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, інші – негайно телефонуйте до сімейного лікаря або у цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги за номерами телефонів 096 089 8122 або 063 754 9207 та повідомте про стан здоров’я, історію подорожей і можливого контактування з особами, хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
У Вас ще не болять пальці писати про цей вірус,,,,,може хватить зомбірувати людей
Останні новини
У місті на Волині на коронавірус захворіли працівники птахофабрики
Сьогодні, 20:35
У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 20:08
На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19
Сьогодні, 18:30