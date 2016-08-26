вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО

Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Громадянина України спіймали на гарячому – під час передачі військовослужбовцю Львівського загону неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США.

За ці кошти чоловік планував здійснити оборудку з переміщення контрабандних тютюнових виробів до Польщі. Однак його задум потерпів фіаско. Про це інформує Держприкордонслужба.

Заходи проводились у місті Володимир-Волинський спільною міжвідомчою групою у складі представників внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загоні, слідчого відділу ГУ НП у Волинській області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону та силової підтримки військовослужбовців підрозділу оперативного реагування «ДОЗОР» Держприкордонслужби України, в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО

Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться першочергові слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Держприкордонслужба, хабар, контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:19
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Сьогодні, 00:25
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
16 травень, 23:38
Розповіли про переваги для мешканців сіл, які увійдуть до складу Луцької ОТГ
16 травень, 22:50
Схожі новини
На хабарі спіймали Луцьких прикордонників. ОНОВЛЕНО На хабарі спіймали Луцьких прикордонників. ОНОВЛЕНО
26 серпень, 2016, 16:37
На «Ягодині» прикордонники вилучили цигарки На «Ягодині» прикордонники вилучили цигарки
15 серпень, 2016, 18:16
На Волинській митниці вилучили контрабандні цигарки. ФОТО На Волинській митниці вилучили контрабандні цигарки. ФОТО
17 червень, 2016, 10:29
Викрили волинянина, який відправляв контрабандні посилки з сигаретами на Донбас Викрили волинянина, який відправляв контрабандні посилки з сигаретами на Донбас
14 травень, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Ратнівщині будують нову школу за 21 мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:19
 0
Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО
Сьогодні, 00:25
 0
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ще у двох містах на Волині запрацював сервіс єМалятко
16 травень, 23:38
 0
Розповіли про переваги для мешканців сіл, які увійдуть до складу Луцької ОТГ
16 травень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8