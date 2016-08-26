Хотів контрабандою переправляти цигарки: на Волині чоловік пропонував хабар прикордоннику. ФОТО





За ці кошти чоловік планував здійснити оборудку з переміщення контрабандних тютюнових виробів до Польщі. Однак його задум потерпів фіаско. Про це інформує



Заходи проводились у місті Володимир-Волинський спільною міжвідомчою групою у складі представників внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загоні, слідчого відділу ГУ НП у Волинській області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону та силової підтримки військовослужбовців підрозділу оперативного реагування «ДОЗОР» Держприкордонслужби України, в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».





Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України.



Проводяться першочергові слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина України спіймали на гарячому – під час передачі військовослужбовцю Львівського загону неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США.За ці кошти чоловік планував здійснити оборудку з переміщення контрабандних тютюнових виробів до Польщі. Однак його задум потерпів фіаско. Про це інформує Держприкордонслужба Заходи проводились у місті Володимир-Волинський спільною міжвідомчою групою у складі представників внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загоні, слідчого відділу ГУ НП у Волинській області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону та силової підтримки військовослужбовців підрозділу оперативного реагування «ДОЗОР» Держприкордонслужби України, в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України.Проводяться першочергові слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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