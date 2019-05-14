У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик





Про це



Як зазначається, 6-річний хлопчик підійшов до ставка та, втративши рівновагу впав, у воду. Йому на допомогу прибіг товариш, але також впав у ставок. Останнього врятував чоловік, який бачив трагедію, він вийняв хлопчика з води.



На жаль, іншу дитину дістати не вдалося, його вже не було на поверхні води.



На місце події були викликали працівники ДСНС, які й витягнули дитину з водойми. На жаль, незважаючи на реанімаційні заходи, хлопчик помер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталася ввечері 16 травня в селищі Іваничі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, 6-річний хлопчик підійшов до ставка та, втративши рівновагу впав, у воду. Йому на допомогу прибіг товариш, але також впав у ставок. Останнього врятував чоловік, який бачив трагедію, він вийняв хлопчика з води.На жаль, іншу дитину дістати не вдалося, його вже не було на поверхні води.На місце події були викликали працівники ДСНС, які й витягнули дитину з водойми. На жаль, незважаючи на реанімаційні заходи, хлопчик помер.

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