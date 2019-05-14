У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 20:08
Трагедія сталася ввечері 16 травня в селищі Іваничі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, 6-річний хлопчик підійшов до ставка та, втративши рівновагу впав, у воду. Йому на допомогу прибіг товариш, але також впав у ставок. Останнього врятував чоловік, який бачив трагедію, він вийняв хлопчика з води.
На жаль, іншу дитину дістати не вдалося, його вже не було на поверхні води.
На місце події були викликали працівники ДСНС, які й витягнули дитину з водойми. На жаль, незважаючи на реанімаційні заходи, хлопчик помер.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, 6-річний хлопчик підійшов до ставка та, втративши рівновагу впав, у воду. Йому на допомогу прибіг товариш, але також впав у ставок. Останнього врятував чоловік, який бачив трагедію, він вийняв хлопчика з води.
На жаль, іншу дитину дістати не вдалося, його вже не було на поверхні води.
На місце події були викликали працівники ДСНС, які й витягнули дитину з водойми. На жаль, незважаючи на реанімаційні заходи, хлопчик помер.
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