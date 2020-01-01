На Волині за п'яний дебош у лікарні судили жінку





Там вона кричала і лаялася матюками в адресу медиків, потім ще й шарпала поліцейського, який намагався її втихомирити. Про це пише



Правоохоронці склали відповідний акт на дебоширку за вчинення нею адміністративного правопорушення.



Під час розгляду справи про адмінправопорушення жінка визнала свою вину та розкаялася у вчиненому.



«Враховуючи те, що адміністративне стягнення є не тільки мірою відповідальності, але й служить вихованню особи, яка скоїла правопорушення, суд вважає за необхідне застосувати стягнення, в межах санкції ст. ст. 173, 185 КУпАП вигляді штрафу в дохід держави», – роз’яснюється у постанові суду.



Суд оштрафував правопорушницю на 136 гривень та стягнув з неї на користь держави судовий збір у сумі 420 грн. 40 коп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До приймального відділення Ковельського МТМО опівночі доправили жінку у стані алкогольного сп’яніння.Там вона кричала і лаялася матюками в адресу медиків, потім ще й шарпала поліцейського, який намагався її втихомирити. Про це пише Ковель медіа Правоохоронці склали відповідний акт на дебоширку за вчинення нею адміністративного правопорушення.Під час розгляду справи про адмінправопорушення жінка визнала свою вину та розкаялася у вчиненому.«Враховуючи те, що адміністративне стягнення є не тільки мірою відповідальності, але й служить вихованню особи, яка скоїла правопорушення, суд вважає за необхідне застосувати стягнення, в межах санкції ст. ст. 173, 185 КУпАП вигляді штрафу в дохід держави», – роз’яснюється у постанові суду.Суд оштрафував правопорушницю на 136 гривень та стягнув з неї на користь держави судовий збір у сумі 420 грн. 40 коп.

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