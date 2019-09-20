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Волинські хірурги вночі врятували життя пацієнту з ножовим пораненням у серце

Волинські хірурги вночі врятували життя пацієнту з ножовим пораненням у серце
Три години хірурги Ковельського МТМО боролись за життя пацієнта з ножовим пораненням в ділянку серця та черевної порожнини.

Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО.

"Пацієнта було доставлено у важкому стані о другій годині ночі бригадою швидкої допомоги.

Нашими хірургами було успішно проведено ушивання рани лівого передсердя, брижі поперечно-ободової кишки та порожньої кишки.
Операція тривала 3 години.

Наразі пацієнт знаходиться у відділені інтенсивної терапії у стабільному стані", - йдеться в дописі.

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Теги: Ковельське МТМО, хірурги, ножове поранення, серце
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