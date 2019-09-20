Волинські хірурги вночі врятували життя пацієнту з ножовим пораненням у серце





Про це інформують на сторінці



"Пацієнта було доставлено у важкому стані о другій годині ночі бригадою швидкої допомоги.



Нашими хірургами було успішно проведено ушивання рани лівого передсердя, брижі поперечно-ободової кишки та порожньої кишки.

Операція тривала 3 години.



Наразі пацієнт знаходиться у відділені інтенсивної терапії у стабільному стані", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три години хірурги Ковельського МТМО боролись за життя пацієнта з ножовим пораненням в ділянку серця та черевної порожнини.Про це інформують на сторінці Ковельського МТМО "Пацієнта було доставлено у важкому стані о другій годині ночі бригадою швидкої допомоги.Нашими хірургами було успішно проведено ушивання рани лівого передсердя, брижі поперечно-ободової кишки та порожньої кишки.Операція тривала 3 години.Наразі пацієнт знаходиться у відділені інтенсивної терапії у стабільному стані", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію