Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла чи могли українці перехворіти коронавірусом ще взимку





Чи може таке бути Галина Морочковська.



Галина Морочковська – багаторічна очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні, голова обласного товариства лікарів-інфекціоністів, а також експертка з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.





Чи могли волиняни перехворіти коронавірусом ще взимку



"Пневмонія у нас є щороку. Але ми не можемо чітко сказати – зимою вона була коронавірусного походження чи ні. Коронавірусна інфекція проявляється у кожного по-різному, залежно від супутніх хвороб пацієнта. В одного одні органи дають збій, в іншого – інші. Однакового перебігу не буває.



Я не можу стверджувати, що коронавірус був у нас уже в січні, але зважаючи на те, що він вже поширювався у світі, окремі випадки могли бути і в Україні. Втім діагностика ще не проводилась.



Загалом методи і лікування, і діагностики вивчаються на ходу. В грудні в Китаї почалась епідемія, яка в подальшому переросла в пандемію, і за цей час діагностика пішла далеко вперед – всього за кілька місяців з’явилось кілька видів тестувань", – розповіла лікар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Є версії, що коронавірус прийшов в Україну раніше. Чимало людей сподіваються, що перехворіли ще взимку і тепер мають імунітет.Чи може таке бути "Першому" розповіла лікарка-інфекціоністкаГалина Морочковська – багаторічна очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні, голова обласного товариства лікарів-інфекціоністів, а також експертка з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.Чи могли волиняни перехворіти коронавірусом ще взимку"Пневмонія у нас є щороку. Але ми не можемо чітко сказати – зимою вона була коронавірусного походження чи ні. Коронавірусна інфекція проявляється у кожного по-різному, залежно від супутніх хвороб пацієнта. В одного одні органи дають збій, в іншого – інші. Однакового перебігу не буває.Я не можу стверджувати, що коронавірус був у нас уже в січні, але зважаючи на те, що він вже поширювався у світі, окремі випадки могли бути і в Україні. Втім діагностика ще не проводилась.Загалом методи і лікування, і діагностики вивчаються на ходу. В грудні в Китаї почалась епідемія, яка в подальшому переросла в пандемію, і за цей час діагностика пішла далеко вперед – всього за кілька місяців з’явилось кілька видів тестувань", – розповіла лікар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію