Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла чи могли українці перехворіти коронавірусом ще взимку
Сьогодні, 03:27
Є версії, що коронавірус прийшов в Україну раніше. Чимало людей сподіваються, що перехворіли ще взимку і тепер мають імунітет.
Чи може таке бути "Першому" розповіла лікарка-інфекціоністка Галина Морочковська.
Галина Морочковська – багаторічна очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні, голова обласного товариства лікарів-інфекціоністів, а також експертка з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.
Чи могли волиняни перехворіти коронавірусом ще взимку
"Пневмонія у нас є щороку. Але ми не можемо чітко сказати – зимою вона була коронавірусного походження чи ні. Коронавірусна інфекція проявляється у кожного по-різному, залежно від супутніх хвороб пацієнта. В одного одні органи дають збій, в іншого – інші. Однакового перебігу не буває.
Я не можу стверджувати, що коронавірус був у нас уже в січні, але зважаючи на те, що він вже поширювався у світі, окремі випадки могли бути і в Україні. Втім діагностика ще не проводилась.
Загалом методи і лікування, і діагностики вивчаються на ходу. В грудні в Китаї почалась епідемія, яка в подальшому переросла в пандемію, і за цей час діагностика пішла далеко вперед – всього за кілька місяців з’явилось кілька видів тестувань", – розповіла лікар.
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Чи може таке бути "Першому" розповіла лікарка-інфекціоністка Галина Морочковська.
Галина Морочковська – багаторічна очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні, голова обласного товариства лікарів-інфекціоністів, а також експертка з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.
Чи могли волиняни перехворіти коронавірусом ще взимку
"Пневмонія у нас є щороку. Але ми не можемо чітко сказати – зимою вона була коронавірусного походження чи ні. Коронавірусна інфекція проявляється у кожного по-різному, залежно від супутніх хвороб пацієнта. В одного одні органи дають збій, в іншого – інші. Однакового перебігу не буває.
Я не можу стверджувати, що коронавірус був у нас уже в січні, але зважаючи на те, що він вже поширювався у світі, окремі випадки могли бути і в Україні. Втім діагностика ще не проводилась.
Загалом методи і лікування, і діагностики вивчаються на ходу. В грудні в Китаї почалась епідемія, яка в подальшому переросла в пандемію, і за цей час діагностика пішла далеко вперед – всього за кілька місяців з’явилось кілька видів тестувань", – розповіла лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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