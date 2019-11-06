Розповіли про переваги для мешканців сіл, які увійдуть до складу Луцької ОТГ





Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення заявив регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки Валентин Малиновський, повідомляє



Експерт спростував спекулятивну тезу про те, що місто буде когось обмежувати. Як приклад він навів Прилуцьку сільраду, куди Луцьк вже спрямовує відповідні кошти та виконує свої зобов'язання.



«Люди, які проживають на території приєднаних до Луцька сіл, лишаються жителями села. У їх статусі нічого не змінюється. Людина є лише членом Луцької міської ОТГ. Але тепер мешканець цього села за правами прирівнюється до мешканця міста. Тепер у мешканців приєднаних до Луцька сіл Жидичинської, Княгининівської, Заборольської ОТГ матимуть повне право користуватися пільговим проїздом у міському транспорті. Тоді як жителі Липин і Підгаєць такого права не матимуть. Крім того, тепер питання транспортного забезпечення приєднаних територій - це питання міста. Луцьк зобов'язаний забезпечити комфортне транспортне сполучення з усіма членами громади. Луцьк вже не буде вимагати від сільрад перерахувати кошти за навчання дітей у дитсадках і школах. Вся соціальна інфраструктура міста стає надбанням мешканців усієї міської громади. Це стосується медичних установ, ЦНАПу. Права лучанина і мешканця віддалених Іванчиць з нинішнього Рожищенського району повністю рівні. Це одна сім'я», - наголосив Валентин Малиновський.



Також експерт закликав не вірити у страшилки про те, що місто забере землю.



«Стосовно землі, то завжди була така лякалка: місто прийде і землю забере. Але це не 1917 рік. Ніхто не прийде і не буде забирати землю. Такі чутки поширювали сільські голови, які виступали проти приєднання. Зрозуміло, що Луцьк буде планувати свій розвиток у нових просторових координатах. Можна буде реалізовувати великі інфраструктурні проєкти. Та й ціна землі у Луцькій міській ОТГ зросте суттєво. Люди виграють у ціні землі, бо це стає земля міської ОТГ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці сіл, які увійдуть до складу Луцької міської ОТГ, отримають ті ж права та можливості, які і мешканці міста.Про це у ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення заявив регіональний консультант з юридичних питань у Волинській області «Асоціації міст України», професор СНУ імені Лесі Українки, повідомляє «Волинь UA» Експерт спростував спекулятивну тезу про те, що місто буде когось обмежувати. Як приклад він навів Прилуцьку сільраду, куди Луцьк вже спрямовує відповідні кошти та виконує свої зобов'язання.«Люди, які проживають на території приєднаних до Луцька сіл, лишаються жителями села. У їх статусі нічого не змінюється. Людина є лише членом Луцької міської ОТГ. Але тепер мешканець цього села за правами прирівнюється до мешканця міста. Тепер у мешканців приєднаних до Луцька сіл Жидичинської, Княгининівської, Заборольської ОТГ матимуть повне право користуватися пільговим проїздом у міському транспорті. Тоді як жителі Липин і Підгаєць такого права не матимуть. Крім того, тепер питання транспортного забезпечення приєднаних територій - це питання міста. Луцьк зобов'язаний забезпечити комфортне транспортне сполучення з усіма членами громади. Луцьк вже не буде вимагати від сільрад перерахувати кошти за навчання дітей у дитсадках і школах. Вся соціальна інфраструктура міста стає надбанням мешканців усієї міської громади. Це стосується медичних установ, ЦНАПу. Права лучанина і мешканця віддалених Іванчиць з нинішнього Рожищенського району повністю рівні. Це одна сім'я», - наголосив Валентин Малиновський.Також експерт закликав не вірити у страшилки про те, що місто забере землю.«Стосовно землі, то завжди була така лякалка: місто прийде і землю забере. Але це не 1917 рік. Ніхто не прийде і не буде забирати землю. Такі чутки поширювали сільські голови, які виступали проти приєднання. Зрозуміло, що Луцьк буде планувати свій розвиток у нових просторових координатах. Можна буде реалізовувати великі інфраструктурні проєкти. Та й ціна землі у Луцькій міській ОТГ зросте суттєво. Люди виграють у ціні землі, бо це стає земля міської ОТГ».

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