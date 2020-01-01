Волинь – у п'ятірці областей-лідерів в Україні за виробництвом ягід





Про це з посиланням на дані Держстату України пише



Області-лідери виробництва ягід відкритого грунту:



– Вінницька область – у середньому 18 000 тонн;

– Одеська – у середньому 5 000 тонн;

– Волинська – у середньому 4000 тонн;

– Херсонська – у середньому 3 700 тонн;

– Львівська – у середньому 3 500 тонн.



Найбільше за останні три роки Україна виробила полуниці у 2017 році – 70 тисяч тонн. Це вдвічі більше, ніж Ізраїль (30 000 тонн). І близько 6% від загального обсягу вирощування суниці садової в Європі.



У середньому щорічно Україна збирає більше 56-62 тисяч тонн полуниці. Приблизно стільки ж ягоди збирає Греція, яка є головним постачальником полуниці в Україну. Особливістю українського ринку залишається досить велике внутрішнє споживання полуниці і дуже малий річний обсяг експорту – 1,2-2 тисяч тонн. Для порівняння, виробники в Греції експортують 33-35 тисяч тонн ягоди в рік, тобто, більше половини врожаю.



Споживання ягід у всьому світі зростає щороку. Сьогодні полуничний ринок – один з найбільш високодохідних серед свіжих фруктів. Обсяг ринку в ЄС становить два мільярди євро.

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