вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах стоять 200 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 200 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівки, черги, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
Сьогодні, 10:02
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:12
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Сьогодні, 08:23
На Волині за п'яний дебош у лікарні судили жінку
Сьогодні, 07:18
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
01 квітень, 11:43
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок
14 квітень, 09:45
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
03 квітень, 10:33
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
16 січень, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
Сьогодні, 10:02
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:12
 0
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Сьогодні, 08:23
 0
На Волині за п'яний дебош у лікарні судили жінку
Сьогодні, 07:18
 0
Медіа
відео
1/8