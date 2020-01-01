У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 09:32
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах стоять 200 вантажних автомобілів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 200 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
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Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 200 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
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