Опублікували раритені фото селища Любешів

Ісака Сербова розповідають про Любешів сторічної давності.



Давні світлини з краєвидами та мешканцями Любешева публікує на сторінці у facebook краєзнавець Петро Кравчук, - пише



Побував Сербов у Любешеві влітку 1912 року, зазначає в коментарі краєзнавець, під час наукових експедицій по Білорусії за завданням Північно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства. Тоді територія Любешева та його околиць входила до складу Пінського повіту Мінської губернії Російської імперії. Оригінали фотографій зберігаються у відділі рукописів Вільнюського університету (Литва). Вони виконані зі скляних негативів.







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