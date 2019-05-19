Опублікували раритені фото селища Любешів
Сьогодні, 11:56
Фотографії білоруського етнографа Ісака Сербова розповідають про Любешів сторічної давності.
Давні світлини з краєвидами та мешканцями Любешева публікує на сторінці у facebook краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.
Побував Сербов у Любешеві влітку 1912 року, зазначає в коментарі краєзнавець, під час наукових експедицій по Білорусії за завданням Північно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства. Тоді територія Любешева та його околиць входила до складу Пінського повіту Мінської губернії Російської імперії. Оригінали фотографій зберігаються у відділі рукописів Вільнюського університету (Литва). Вони виконані зі скляних негативів.
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Давні світлини з краєвидами та мешканцями Любешева публікує на сторінці у facebook краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.
Побував Сербов у Любешеві влітку 1912 року, зазначає в коментарі краєзнавець, під час наукових експедицій по Білорусії за завданням Північно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства. Тоді територія Любешева та його околиць входила до складу Пінського повіту Мінської губернії Російської імперії. Оригінали фотографій зберігаються у відділі рукописів Вільнюського університету (Литва). Вони виконані зі скляних негативів.
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