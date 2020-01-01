вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615

В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
В Україні станом на ранок 17 травня зареєстрували 18 291 випадків зараження коронавірусної інфекцією COVID-19. За останню добу ця цифра зросла на 433 особи. 17 випадків – летальні.

Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Так, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.

На Волині ж за добу зафіксували 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна особа одужала, летальних випадків немає. Загалом в області уже 615 випадків недужих на інфекцію.

Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, коронавірус, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла чи могли українці перехворіти коронавірусом ще взимку
Сьогодні, 03:27
На Волині ліквідували 4 спалахи COVID-19
16 травень, 18:30
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
16 травень, 14:45
У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини
16 травень, 13:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
Сьогодні, 10:02
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:12
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Сьогодні, 08:23
На Волині за п'яний дебош у лікарні судили жінку
Сьогодні, 07:18
Схожі новини
Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582 Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582
15 травень, 09:19
Ранок 14 травня: в Україні – 16 847 випадків коронавірусу, на Волині – 535 Ранок 14 травня: в Україні – 16 847 випадків коронавірусу, на Волині – 535
14 травень, 09:32
В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі
12 травень, 09:12
Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393 Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
07 травень, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
Сьогодні, 10:02
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:12
 0
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
Сьогодні, 08:23
 0
На Волині за п'яний дебош у лікарні судили жінку
Сьогодні, 07:18
 0
Медіа
відео
1/8