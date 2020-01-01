В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615
Сьогодні, 10:02
В Україні станом на ранок 17 травня зареєстрували 18 291 випадків зараження коронавірусної інфекцією COVID-19. За останню добу ця цифра зросла на 433 особи. 17 випадків – летальні.
Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я.
Так, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.
На Волині ж за добу зафіксували 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна особа одужала, летальних випадків немає. Загалом в області уже 615 випадків недужих на інфекцію.
Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
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Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я.
Так, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.
На Волині ж за добу зафіксували 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна особа одужала, летальних випадків немає. Загалом в області уже 615 випадків недужих на інфекцію.
Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
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