В Україні зареєстрували 18 291 випадків коронавірусу, з них на Волині – 615





Про це повідомили в пресслужбі



Так, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.



На Волині ж за добу зафіксували 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна особа одужала, летальних випадків немає. Загалом в області уже 615 випадків недужих на інфекцію.



Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на ранок 17 травня зареєстрували 18 291 випадків зараження коронавірусної інфекцією COVID-19. За останню добу ця цифра зросла на 433 особи. 17 випадків – летальні.Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я Так, станом на 9:00 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 116 пацієнтів вже одужали, 514 – померли від ускладнень.На Волині ж за добу зафіксували 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одна особа одужала, летальних випадків немає. Загалом в області уже 615 випадків недужих на інфекцію.Найбільше інфікованих наразі у місті Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію