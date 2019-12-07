У ТРЦ «ПортCity» – спеціальні пропозиції від магазинів*

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на покупців чекають спеціальні пропозиції від магазинів.Про це повідомляє пресслужба закладу.У магазинах ви зможете придбати найактуальніші колекції сезону від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими.-до -60% на зимову колекцію (до повної ліквідації)– тижнева акція на спреї та лосьйони з 11.05 по 18.05-50% на 2 одиницю в чеку (не розповсюджується на колекцію НаrryPotter)до -50% на весняну колекцію (до повної ліквідації)до -70% розпродажнова унікальна літня колекція– новий магазиндо -40% на спортивні кофти з 12.05 по 31.06-20% на нову колекцію 13.05 до 31.05з 13.05 по 31.05 -30% на другу річ нової колекції в чеку-45% при купівлі 1 одиниці товару, -47% при купівлі 2 одиниць товар, -50% при купівлі 3 і більше одиниць товаруLTB з 13.05 по 17.05 -50% на 2 річ в чекуз 12.05 до 31.05 акція на контактні лінзи від Airoptix 3+1 (купуй 3 і отримай 1 в подарунок) та знижка на сонцезахисні окуляри до -50%– до – 30% на бренди Salamander, Caprice,12.05.2020 по 18.05.2020-25% на все до 19.05-30% на колекцію Grace31.05з 11.05 до 31.05 до -50% на минулорічну колекцію купальниківз 12.05 до 31.05 -20% на весняну колекціюдо -60% на попередню колекцію до повної ліквідації-30% на все з 13.05 до 18.05до -50% на стару колекцію, до -30% на рюкзаки з 11.05 до 31.05-30% на нову колекцію з 11.05 по 31.05продовжено акцію «Лови свій бренд» до 31.05-15% на весь асортимент товарудо – 30% на весняну та осінню колекцію- - 25% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію. -30% на хутро до 31.05.2020-30% на все, окрім футболок та шортівЛігаспорт - -50% на другу річу чеку-30% на весь асортимент до 19 травня– з 18 червня мегарозпродаж– знижки на всі засоби жіночої гігієни 15-17 травня- -40% на демівзуття, -25% на нову колекцію до кінця травня– до– 30% весна-літо до 31.05.2020– до – 50% на окремі групи покривал- -20% на все до 18 травня– 30% на жіночі кросівки- -30% для всіх клієнтів на навівчеревик, спорт, сумки, рюкзаки до 18.05.2020e – 60% на все окрім нової колекції, нова колекція -20%- -200 грн на всі парфуми унісекс, ароматизатори серії «Sex» -50 грн–при покупці на суму 900грн- ключниця в подарунок, на суму в чеку 2000грн – сумка в подарунок, -15% на жіночі гаманці, -10% на ремні– до -50% на весь товар окрім нових колекцій– знижки на ляльки «LOL», Варбі,– до-50% на весільні сукні– до -70% на весняні колекції до повної ліквідації товару– до -70% на вибрані книги, на не акційні книги з 11:00-16:00 -20% до 24.05.2020- -20 на верхній весняний одяг , -30% на осінню колекцію- -20% на весь одяг по промокоду «Літо». Скажіть при покупці на касі пароль «Літо» і отримайте -20 на всю нову колекцію одягу 18-24.05.2020–30% на другу річ у чеку.