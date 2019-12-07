У ТРЦ «ПортCity» – спеціальні пропозиції від магазинів*
Сьогодні, 10:37
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на покупців чекають спеціальні пропозиції від магазинів.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
У магазинах ви зможете придбати найактуальніші колекції сезону від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими.
1 поверх
AndreTan -до -60% на зимову колекцію (до повної ліквідації)
Victoria”sSecret – тижнева акція на спреї та лосьйони з 11.05 по 18.05
Pandora-50% на 2 одиницю в чеку (не розповсюджується на колекцію НаrryPotter)
NafNaf до -50% на весняну колекцію (до повної ліквідації)
Goldi до -70% розпродаж
VOVK нова унікальна літня колекція
Pierre Сarden – новий магазин
OLKO до -40% на спортивні кофти з 12.05 по 31.06
PakoLorente -20% на нову колекцію 13.05 до 31.05
TomTailor з 13.05 по 31.05 -30% на другу річ нової колекції в чеку
Срібний світ -45% при купівлі 1 одиниці товару, -47% при купівлі 2 одиниць товар, -50% при купівлі 3 і більше одиниць товару
LTB з 13.05 по 17.05 -50% на 2 річ в чеку
Люксоптика з 12.05 до 31.05 акція на контактні лінзи від Airoptix 3+1 (купуй 3 і отримай 1 в подарунок) та знижка на сонцезахисні окуляри до -50%
Intertop – до – 30% на бренди Salamander, Caprice, RocketDog 12.05.2020 по 18.05.2020
House -25% на все до 19.05
AnabelArto -30% на колекцію Grace31.05
Дефіле з 11.05 до 31.05 до -50% на минулорічну колекцію купальників
Societa з 12.05 до 31.05 -20% на весняну колекцію
TREND до -60% на попередню колекцію до повної ліквідації
Colins-30% на все з 13.05 до 18.05
UrbanPlanet до -50% на стару колекцію, до -30% на рюкзаки з 11.05 до 31.05
TallyWeil -30% на нову колекцію з 11.05 по 31.05
Brocard продовжено акцію «Лови свій бренд» до 31.05
2 поверх
BeinVogue -15% на весь асортимент товару
Galzado до – 30% на весняну та осінню колекцію
Dodona- - 25% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію. -30% на хутро до 31.05.2020
Sportcent -30% на все, окрім футболок та шортів
Лігаспорт - -50% на другу річу чеку
Cropp -30% на весь асортимент до 19 травня
Sinsay – з 18 червня мегарозпродаж
Watsons – знижки на всі засоби жіночої гігієни 15-17 травня
Estro - -40% на демівзуття, -25% на нову колекцію до кінця травня
Lamark – до– 30% весна-літо до 31.05.2020
Ноme – до – 50% на окремі групи покривал
Едельвіка - -20% на все до 18 травня
Joma – 30% на жіночі кросівки
CCC- -30% для всіх клієнтів на навівчеревик, спорт, сумки, рюкзаки до 18.05.2020
Diverse – 60% на все окрім нової колекції, нова колекція -20%
Sistersaroma - -200 грн на всі парфуми унісекс, ароматизатори серії «Sex» -50 грн
3 поверх
Галант престиж –при покупці на суму 900грн- ключниця в подарунок, на суму в чеку 2000грн – сумка в подарунок, -15% на жіночі гаманці, -10% на ремні
Reporter – до -50% на весь товар окрім нових колекцій
Коза – дереза – знижки на ляльки «LOL», Варбі,
Pollardi – до-50% на весільні сукні
ВettyBearcley – до -70% на весняні колекції до повної ліквідації товару
Буква – до -70% на вибрані книги, на не акційні книги з 11:00-16:00 -20% до 24.05.2020
Бембі- -20 на верхній весняний одяг , -30% на осінню колекцію
KidButik.ua - -20% на весь одяг по промокоду «Літо». Скажіть при покупці на касі пароль «Літо» і отримайте -20 на всю нову колекцію одягу 18-24.05.2020
Будиночок Пепи –30% на другу річ у чеку.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
У магазинах ви зможете придбати найактуальніші колекції сезону від улюблених брендів, які допоможуть бути стильними та красивими.
1 поверх
AndreTan -до -60% на зимову колекцію (до повної ліквідації)
Victoria”sSecret – тижнева акція на спреї та лосьйони з 11.05 по 18.05
Pandora-50% на 2 одиницю в чеку (не розповсюджується на колекцію НаrryPotter)
NafNaf до -50% на весняну колекцію (до повної ліквідації)
Goldi до -70% розпродаж
VOVK нова унікальна літня колекція
Pierre Сarden – новий магазин
OLKO до -40% на спортивні кофти з 12.05 по 31.06
PakoLorente -20% на нову колекцію 13.05 до 31.05
TomTailor з 13.05 по 31.05 -30% на другу річ нової колекції в чеку
Срібний світ -45% при купівлі 1 одиниці товару, -47% при купівлі 2 одиниць товар, -50% при купівлі 3 і більше одиниць товару
LTB з 13.05 по 17.05 -50% на 2 річ в чеку
Люксоптика з 12.05 до 31.05 акція на контактні лінзи від Airoptix 3+1 (купуй 3 і отримай 1 в подарунок) та знижка на сонцезахисні окуляри до -50%
Intertop – до – 30% на бренди Salamander, Caprice, RocketDog 12.05.2020 по 18.05.2020
House -25% на все до 19.05
AnabelArto -30% на колекцію Grace31.05
Дефіле з 11.05 до 31.05 до -50% на минулорічну колекцію купальників
Societa з 12.05 до 31.05 -20% на весняну колекцію
TREND до -60% на попередню колекцію до повної ліквідації
Colins-30% на все з 13.05 до 18.05
UrbanPlanet до -50% на стару колекцію, до -30% на рюкзаки з 11.05 до 31.05
TallyWeil -30% на нову колекцію з 11.05 по 31.05
Brocard продовжено акцію «Лови свій бренд» до 31.05
2 поверх
BeinVogue -15% на весь асортимент товару
Galzado до – 30% на весняну та осінню колекцію
Dodona- - 25% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію. -30% на хутро до 31.05.2020
Sportcent -30% на все, окрім футболок та шортів
Лігаспорт - -50% на другу річу чеку
Cropp -30% на весь асортимент до 19 травня
Sinsay – з 18 червня мегарозпродаж
Watsons – знижки на всі засоби жіночої гігієни 15-17 травня
Estro - -40% на демівзуття, -25% на нову колекцію до кінця травня
Lamark – до– 30% весна-літо до 31.05.2020
Ноme – до – 50% на окремі групи покривал
Едельвіка - -20% на все до 18 травня
Joma – 30% на жіночі кросівки
CCC- -30% для всіх клієнтів на навівчеревик, спорт, сумки, рюкзаки до 18.05.2020
Diverse – 60% на все окрім нової колекції, нова колекція -20%
Sistersaroma - -200 грн на всі парфуми унісекс, ароматизатори серії «Sex» -50 грн
3 поверх
Галант престиж –при покупці на суму 900грн- ключниця в подарунок, на суму в чеку 2000грн – сумка в подарунок, -15% на жіночі гаманці, -10% на ремні
Reporter – до -50% на весь товар окрім нових колекцій
Коза – дереза – знижки на ляльки «LOL», Варбі,
Pollardi – до-50% на весільні сукні
ВettyBearcley – до -70% на весняні колекції до повної ліквідації товару
Буква – до -70% на вибрані книги, на не акційні книги з 11:00-16:00 -20% до 24.05.2020
Бембі- -20 на верхній весняний одяг , -30% на осінню колекцію
KidButik.ua - -20% на весь одяг по промокоду «Літо». Скажіть при покупці на касі пароль «Літо» і отримайте -20 на всю нову колекцію одягу 18-24.05.2020
Будиночок Пепи –30% на другу річ у чеку.
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