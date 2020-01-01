Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:43
Станом на 10 годину 17 травня на Волині зареєстрували 615 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, 16 з яких - за останню добу.
Нові випадки зареєстровано: Шацький район (4), Любомльський район (3), м.Луцьк (2), Горохівський район (2), Маневицький район (2), Володимир-Волинський район (1), Ківерцівський район (1), Ковельський район (1), - інформують у Волинській ОДА.
Одужало 150 осіб, в тому числі одна особа за останню добу.
16 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 136 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Луцький район – 43 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 112 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Ківерцівський район – 77 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 64 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Горохівський район – 26 випадків;
• Володимир-Волинський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 13 випадків;
• Локачинський район – 9 випадків;
• Любомльський район – 7 випадків;
• Шацький район – 7 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Турійський район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 4104 особи, в тому числі 117 осіб за останню добу.
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Нові випадки зареєстровано: Шацький район (4), Любомльський район (3), м.Луцьк (2), Горохівський район (2), Маневицький район (2), Володимир-Волинський район (1), Ківерцівський район (1), Ковельський район (1), - інформують у Волинській ОДА.
Одужало 150 осіб, в тому числі одна особа за останню добу.
16 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 136 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Луцький район – 43 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 112 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Ківерцівський район – 77 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 64 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Горохівський район – 26 випадків;
• Володимир-Волинський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 13 випадків;
• Локачинський район – 9 випадків;
• Любомльський район – 7 випадків;
• Шацький район – 7 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Турійський район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 4104 особи, в тому числі 117 осіб за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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