Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 10 годину 17 травня на Волині зареєстрували 615 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, 16 з яких - за останню добу.Нові випадки зареєстровано: Шацький район (4), Любомльський район (3), м.Луцьк (2), Горохівський район (2), Маневицький район (2), Володимир-Волинський район (1), Ківерцівський район (1), Ковельський район (1), - інформують у Волинській ОДА.Одужало 150 осіб, в тому числі одна особа за останню добу.16 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 136 випадків, в т.ч. 4 летальних;• Луцький район – 43 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Ковельський район – 112 випадків, в тому числі 2 летальних;• Ківерцівський район – 77 випадків, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 64 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Іваничівський район – 12 випадків;• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Маневицький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;• Горохівський район – 26 випадків;• Володимир-Волинський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 13 випадків;• Локачинський район – 9 випадків;• Любомльський район – 7 випадків;• Шацький район – 7 випадків;• Рожищенський район – 6 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Турійський район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 4104 особи, в тому числі 117 осіб за останню добу.