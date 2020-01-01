На Волині рятували хлопця, який травмувався під час заготівлі дров





Швидка допомога не змогла проїхати лісовими стежками. Тож бездоріжжям на пожежному автомобілі підвищеної прохідності працівники місцевої пожежної охорони села Смідин дісталися до потерпілого, - пише УДСНС України у Волинській області.



Вони надали чоловікові першу домедичну допомогу – наклали джгут, транспортували до автодороги й передали до рук медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники села Смідин Старовижівського району надали допомогу 22-річному чоловіку, який травмував ногу під час заготівлі дров та не міг вибратися самостійно з лісу.Швидка допомога не змогла проїхати лісовими стежками. Тож бездоріжжям на пожежному автомобілі підвищеної прохідності працівники місцевої пожежної охорони села Смідин дісталися до потерпілого, - пише УДСНС України у Волинській області.Вони надали чоловікові першу домедичну допомогу – наклали джгут, транспортували до автодороги й передали до рук медиків.

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