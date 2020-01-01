На Волині рятували хлопця, який травмувався під час заготівлі дров
Сьогодні, 11:06
Рятувальники села Смідин Старовижівського району надали допомогу 22-річному чоловіку, який травмував ногу під час заготівлі дров та не міг вибратися самостійно з лісу.
Швидка допомога не змогла проїхати лісовими стежками. Тож бездоріжжям на пожежному автомобілі підвищеної прохідності працівники місцевої пожежної охорони села Смідин дісталися до потерпілого, - пише УДСНС України у Волинській області.
Вони надали чоловікові першу домедичну допомогу – наклали джгут, транспортували до автодороги й передали до рук медиків.
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Швидка допомога не змогла проїхати лісовими стежками. Тож бездоріжжям на пожежному автомобілі підвищеної прохідності працівники місцевої пожежної охорони села Смідин дісталися до потерпілого, - пише УДСНС України у Волинській області.
Вони надали чоловікові першу домедичну допомогу – наклали джгут, транспортували до автодороги й передали до рук медиків.
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